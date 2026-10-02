Noreli mueve el sector cooperativo en Gómez Plata

Gómez Plata por puro amor a los pueblos antioqueños. Oriunda de Yarumal y residente varios años en Medellín, Noreli anhelaba trabajar en un municipio y hacerlo desde el sector que más le apasionaba: las cooperativas. Por recomendación, se postuló al cargo de gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Gómez Plata y, en la visita al municipio para la entrevista, terminó de convencerse de que quería quedarse, “cuando yo vi ese parque, el mercado campesino y la gente tan amable, dije: ‘Me quiero quedar en este pueblo’”.

Por su trayectoria profesional y conocimiento técnico, Noreli ya tenía las capacidades para asumir un cargo gerencial. Sin embargo, sabía que a ojos ajenos una mujer de apenas 30 años podía parecer muy joven para el cargo. Entonces, para la entrevista decidió “disfrazarse de adulta”. “Me puse falda y collar de grande y me maquillé fuerte para aparentar más edad”.

Finalmente, quedó seleccionada. Asumir la gerencia significó una gran alegría, pero también un enorme reto. Siempre había sido una mujer de tacto al hablar y de voz delicada, características que contrastan con un sector en el que predominan los hombres y donde el liderazgo parece estar asociado a la fuerza.

Incluso sus principios fueron puestos a prueba. Al comienzo recibió ofrecimientos económicos que rechazó de inmediato, pero su conocimiento, trayectoria y principios empezaron a traducirse rápidamente en resultados y con eso se fue ganando la credibilidad de la gente.

Trece años después, esa confianza acompaña el crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Gómez Plata, que pasó de tener 9.000 a 50.000 millones de activos y se convirtió en la cooperativa más grande de la región.

Desde su llegada, Noreli también ha buscado que la cooperativa sea un actor transformador de la comunidad a través de programas de impacto social como brigadas de salud con servicios de optometría, odontología y toma de presión, mejoramiento de viviendas, entre otros. “El propósito de la fundación de la cooperativa es que ayudemos financieramente a la gente”, explica.

En ese trabajo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también ha sido una aliada. Juntas han desarrollado actividades de formación para la comunidad sobre temas como declaraciones de renta, finanzas personales, entre otras. Noreli destaca la calidad de los facilitadores y la confianza que le generan las capacitaciones.

Noreli se define como una mujer líder, sensible, honesta y comprometida con sus principios, pero, sobre todo, como alguien que disfruta ver crecer a los demás. “Lo que más feliz me hace es ver a las personas cumplir sus sueños y ver crecer a las comunidades”.