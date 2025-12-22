Con el precio de Bitcoin rondando los 90.000 dólares y con un crecimiento constante del hashrate de la red, el mercado estadounidense parece estar experimentando un cambio radical: la mayoría de usuarios está dejando de centrarse únicamente en el precio para involucrarse de forma más activa en el funcionamiento de la infraestructura subyacente de Bitcoin.
Como resultado, el cloud mining ha vuelto a convertirse en un punto central durante esta transición, y Fleet Mining es reconocida como una de las plataformas de más rápido crecimiento en este sector.
A diferencia de la minería convencional, que depende de hardware especializado y un elevado consumo energético, el cloud mining reúne todo el hardware, la operación y la gestión energética dentro de centros de datos profesionales administrados por la plataforma.
En esencia, cualquier persona puede adquirir poder de cómputo mediante contratos de alquiler y participar en la producción de bloques de Bitcoin, un modelo conocido en el mercado estadounidense como servicio de potencia de hash.