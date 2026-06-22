La evolución de la inversión inmobiliaria llegada a Envigado. Coninsa presenta Itera, el primer multifamily de inversión abierta

La vivienda en renta se consolida como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del mercado inmobiliario colombiano. En un contexto donde cerca del 40% de los hogares habitan en arriendo y donde la demanda continúa creciendo por encima de la oferta disponible, Coninsa anuncia el desarrollo de Itera, un proyecto residencial y comercial ubicado en el sector de La Frontera, Envigado, concebido bajo un modelo Multifamily —activo inmobiliario de vivienda para la renta, enfocado en rentas de media y larga estadía— de inversión abierta dirigido a inversionistas individuales.
La iniciativa introduce al mercado una nueva forma de participar en el negocio inmobiliario: un activo administrado profesionalmente, diseñado para generar ingresos recurrentes, optimizar la ocupación y facilitar la gestión patrimonial de largo plazo.
“Coninsa apuesta por el modelo Multifamily como una evolución natural de la vivienda tradicional. Estamos respondiendo a una demanda creciente de vivienda en renta mediante un esquema que combina maximización de la renta, administración profesional y generación de valor para los inversionistas”, afirma Juan Camilo Hoyos, Gerente de Activos de largo plazo de Coninsa.