Llega la temporada más esperada del año y con ella la misma pregunta en muchos hogares colombianos: ¿a dónde viajar en familia para cerrar el 2025 con la mejor energía? Las tendencias ya tienen respuesta. Dos destinos colombianos se están robando todas las miradas por su belleza natural, su cultura y su encanto único: el Hotel Wayira Beach en La Guajira y el Hotel Amazon, en el corazón del Amazonas, ambos operados por On Vacation.

    Prepare desde ya su plan para las vacaciones de fin de año con On Vacation. Fotos: Cortesía
  • Hoteles para el fin de año en Colombia: Wayira Beach y Amazon, dos destinos que enamoran
30 de octubre de 2025
bookmark

Hotel Amazon: naturaleza y sostenibilidad en un solo lugar

Si el plan es conectarse con la naturaleza, el Hotel Amazon by On Vacation es el destino perfecto.

Reconocido por nueve años consecutivos como el Mejor Hotel Verde de Colombia en los World Travel Awards, ofrece una experiencia inmersiva en plena selva.

Ubicado a 30 minutos de Leticia, frente al majestuoso río Amazonas, el hotel cuenta con más de 200 habitaciones, dos piscinas —una de ellas con vista directa al río—, tres restaurantes y tours culturales y ecológicos que promueven la conservación y el respeto por las comunidades locales.

Un destino donde el confort se une con la naturaleza y cada amanecer se siente como un regalo del planeta.

Wayira Beach: la joya frente al mar

Frente a la playa más extensa de La Guajira, el Hotel Wayira Beach by On Vacation combina el espíritu del desierto con la fuerza del mar Caribe.

Su arquitectura rinde homenaje a la cultura Wayuu con colores y texturas que evocan la esencia del norte del país.

El hotel cuenta con cinco tipos de habitaciones, tres restaurantes con gastronomía local e internacional y una amplia oferta de experiencias para descubrir el encanto de la península guajira. No es casualidad que haya sido nominado en múltiples ocasiones a los World Travel Awards como Mejor Hotel Resort de Colombia.

Pensando en que más colombianos puedan disfrutar de estos destinos, On Vacation activó su Feria de Vacaciones en Medellín, con descuentos especiales para quienes reserven sus viajes de fin de año.

Del 24 de octubre al 2 de noviembre, en el Centro Comercial Florida, los visitantes podrán acceder a promociones exclusivas para viajar en noviembre, diciembre y enero, con la opción de pagar a cuotas sin intereses gracias a la alianza con Mercado Pago. Vive la magia de La Guajira. Explora el encanto del Amazonas. Y despide el año con una experiencia única junto a On Vacation.

Reserva llamando al 601 7462000 o ingresa a onvacation.com

*Contenido en colaboración con On Vacation