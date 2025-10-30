Hoteles para el fin de año en Colombia: Wayira Beach y Amazon, dos destinos que enamoran

Hotel Amazon: naturaleza y sostenibilidad en un solo lugar

Si el plan es conectarse con la naturaleza, el Hotel Amazon by On Vacation es el destino perfecto.

Reconocido por nueve años consecutivos como el Mejor Hotel Verde de Colombia en los World Travel Awards, ofrece una experiencia inmersiva en plena selva.

Ubicado a 30 minutos de Leticia, frente al majestuoso río Amazonas, el hotel cuenta con más de 200 habitaciones, dos piscinas —una de ellas con vista directa al río—, tres restaurantes y tours culturales y ecológicos que promueven la conservación y el respeto por las comunidades locales.

Un destino donde el confort se une con la naturaleza y cada amanecer se siente como un regalo del planeta.