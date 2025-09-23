Hablar de desarrollo en los territorios colombianos implica hablar de confianza. Esa fue la premisa del foro ‘Confianza que transforma: apuestas por el desarrollo territorial’, un espacio convocado por EPM y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) para reflexionar sobre cómo tender puentes entre comunidades, instituciones y empresas.
Durante el evento, la FIP y EPM presentaron los avances de la Ruta de la Confianza, una iniciativa conjunta que desde 2021 trabaja en los 12 municipios de la zona de influencia de Hidroituango.
“Construir confianza en territorios marcados por el conflicto y la desconfianza histórica es un reto enorme. Por eso, hay que promover el diálogo y desarrollar capacidades en las comunidades y las instituciones, para que puedan gestionar sus propios proyectos. La confianza es un proceso y nos hemos dado cuenta con EPM que para transformar los territorios hay que hacer cosas juntos”, explica María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP.