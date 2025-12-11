Pico y Placa Medellín

Durante el reciente AI Fest 2025, SAP confirmó su liderazgo en IA empresarial y el futuro de los negocios en Medellín y Colombia.

  • Evento SAP AI Fest 2025 desarrollado en el Museo del Castillo, Medellín. Foto: Cortesía
11 de diciembre de 2025
bookmark

Aunque un reciente estudio del MIT advierte que pocas compañías obtienen retornos con el uso de Inteligencia Artificial en sus sistemas, en SAP la historia de sus clientes es distinta. Según su CEO, ya hay más de 34.000 empresas usando SAP Business AI y, actualmente, todos los proyectos ya incluyen esta tecnología. El mensaje central durante el SAP AI Fest 2025 fue claro; el valor de la IA consiste en el buen entendimiento de los procesos de negocio y la calidad y gobernanza de los datos que se usan.

Para la Country Manager de SAP en Colombia, Catalina Manrique, el éxito reside en tres pilares: IA, datos y aplicaciones. SAP se desmarca de la IA genérica al integrarla en el core del negocio, utilizando sus aplicaciones como fuente de datos, las cuales han buscado transformar la eficiencia, agilidad y sostenibilidad por más de 50 años, Este andamiaje permite que desarrollos como Joule, su copiloto central, pase de ser un asistente a un orquestador de procesos críticos, desde la gestión de compras hasta los reports financieros.

Hoy, el 69 % de las empresas en el país anticipa un cambio ventajoso con el uso de la IA . SAP demostró con ejemplos reales, cómo empresas locales están innovando, destacando casos como: Ivanagro, Puntos Colombia, Corbeta, Summa y Auteco. Además, destacó su interés en Medellín al considerar que la ciudad genera una cuarta parte de su negocio en Colombia y que es sin duda un polo de innovación.

El impacto del agente de IA en servicio al cliente

Un ejemplo de valor tangible de la IA de SAP lo brinda Cirque du Soleil, con la integración de agentes inteligentes en sus flujos de trabajo. Su implementación logró reducir el tiempo de respuesta a reclamaciones en un 93 %, demostrando la capacidad de la IA para optimizar procesos de volumen operativo y elevar la satisfacción del cliente.

“La única forma en que se puede implementar IA empresarial potente es teniendo una muy buena gestión de los datos. SAP lleva en el mundo de las aplicaciones más de 50 años”. Catalina Manrique, Country Manager de SAP para Colombia.

Medellín, polo de crecimiento

El compromiso de SAP con la ciudad se sella a través la alianza estratégica con el distrito y Ruta N desde 2024. Acuerdo que impulsa el desarrollo empresarial local anclado en este ecosistema líder con acceso a últimas innovaciones de IA de Negocios en el mundo.

*Contenido en colaboración con SAP.