La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en la base de la próxima generación de los negocios, y bajo ese panorama, SAP, transforma sus cinco décadas de experiencia en soluciones que impulsan la eficiencia, agilidad y sostenibilidad empresarial para tomar la delantera. Según su vicepresidente de Arquitectura para Latinoamérica, Jair Cuervo, el principal diferenciador de los nuevos modelos IA de la compañía es que “entienden el contexto de negocio para tomar mejores decisiones”, a diferencia de otros modelos que solo manejan texto o información dispersa.

Fundamentos para evitar el fracaso en proyectos IA

El camino hacia la adopción de la IA está lleno de desafíos y las estadísticas lo confirman: estudios demuestran que el 95 % de los proyectos relacionados con IA empresarial no generan el retorno de inversión esperado. El fracaso suele estar relacionado con la falta de objetivos del negocio, las brechas de conocimiento, la mala calidad de los datos y la resistencia cultural. ​Para que una compañía no forme parte de dicha estadística, Cuervo expone lo siguiente: -Una base operativa sólida es imprescindible. Esta debe contar con aplicaciones y procesos de negocio bien definidos. -Los datos bien estructurados son cruciales para explotar todo el potencial de la IA. -Es necesario transicionar de pruebas piloto a la implementación de casos de uso específicos, identificar el impacto en el negocio, la propuesta de valor generada al cliente y su reflejo en el P&G organizacional (Estado de Ganancias y Pérdidas). ​Adicional, Jorge Iván Cadavid, gerente de Tecnología del Grupo Auteco – empresa que tiene a SAP como su ERP - sugiere avanzar con cautela: “Hay que prepararse, ir lento, pero con pasos seguros para evitar el fallo estadístico”.

Impulso de la IA en Colombia

El panorama de la adopción de IA en el país es prometedor. El estudio Business Priorities 2025 realizado por SAP, revela que el 44 % de las empresas en Colombia registra resultados tangibles de sus iniciativas de IA, y un 46 % espera ver resultados positivos entre los seis a doce meses. ​Los beneficios más destacados por los líderes son la mayor eficiencia y productividad (65 %), la mejora en la atención al cliente (51 %) y la reducción de costos (40 %). Las áreas con mayor uso son Servicio al cliente (70 %), Marketing y Comunicaciones (53 %), y TI, Operaciones y Finanzas (33 y 31 % respectivamente).

Innovación SAP: modelo fundacional y herramientas low-code

SAP reduce la barrera de entrada de esta tecnología mediante el lanzamiento del modelo fundacional “RPT-1”, un modelo relacional preentrenado que ya entiende la estructura ERP. Esto implica una ventaja decisiva para las empresas. Como lo explicó Jair Cuervo, las compañías no tienen que invertir en entrenamiento del modelo para que aprenda de su negocio, ya que SAP lo ha realizado con miles de horas GPU. En cuanto al desarrollo de aplicaciones, SAP presentó el concepto de ‘orquestación de agentes’ y herramientas low-code/pro-code. Estas soluciones permiten a los desarrolladores crear agentes de manera ágil: con el low-code pueden utilizar diagramas de flujo, lo cual es visual y sencillo, y con el pro-code utilizan el código y diferentes frameworks. Finalmente, en un esfuerzo por la integración interempresarial, SAP está desarrollando un protocolo de interoperabilidad que facilitará la comunicación entre agentes de diferentes empresas.

Auteco: el caso referente que prioriza el criterio humano

Auteco, que mantiene su ERP (Planificación de Recursos Empresariales) con SAP desde el 2016 y ha evolucionado constantemente, es un caso de éxito nacional de cómo abordar la IA de manera estratégica. Su pilar, 'Auteco AI First', busca convertirla en un motor para el desarrollo de talento. Jorge Iván Cadavid, gerente de Tecnología, enfatizó que la empresa ha enseñado a sus colaboradores conceptos básicos de IA, capacitando a 160 de ellos en automatización, y presentando esta innovación siempre bajo el criterio humano, pues el trabajador es el responsable de validar si las respuestas entregadas por la herramienta son correctas o no. Cadavid resaltó que la compañía se prepara para migrar a S/4HANA de SAP en enero/febrero del año entrante, lo que le permitirá integrar la IA en su ERP. Mientras tanto, un primer paso que decidió dar Auteco fue accionar un caso de uso específico de IA con la creación de un par de agentes para las áreas de Marketing y de Jurídica. Algunos resultados son: - En solo cuatro meses de implementación se aumentó la conversión de leads del 5 % al 33 %. - Gestión de la venta de 580 motos, asesorando completamente al consumidor en la elección del vehículo, uso y financiación. - Solo el 0.4 % de las personas se percató de estar siendo atendido por un modelo de IA. - Optimización del 85% del tiempo del equipo jurídico para la atención de PQR.

Medellín, eje de innovación con el soporte SAP