40 años del Holocausto: los detalles de cómo se llegó a la impunidad para el M-19

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el horror se apoderó del Palacio de Justicia. La toma del edificio por parte del M-19, financiada por el narcotraficante Pablo Escobar, se extendió por todo el recinto durante 28 horas de fuego cruzado. En el cuarto piso, donde se ocultaban algunos de los magistrados y guerrilleros , el desenlace fue especialmente atroz: nadie volvió a salir con vida. Ese episodio, apenas un fragmento del infierno que se vivió en esos dos días, culminó con la retoma militar que arrasó por igual con responsables e inocentes.
Desde afuera del cuarto piso solo se escuchaban los gritos y el golpe seco de objetos que se partían contra el suelo. Algo ocurría adentro que nadie podía ver. En la azotea, los soldados del Ejército apuntaban con visores infrarrojos, donde se distinguía una barricada improvisada con escritorios, sillas y archivadores. Detrás de ese muro de humo se movían sombras que pedían auxilio: “Era una gritería”, testificó un soldado después de la operación.
Nunca se supo con certeza cuántas personas estaban allí ni quiénes murieron primero, si los rehenes o los guerrilleros del M-19 que se habían tomado el edificio esa mañana. De ese piso, apenas fueron rescatados restos humanos calcinados, cuerpos mutilados por las explosiones, fragmentos irreconocibles. Ninguno pertenecía a alguien que hubiera sobrevivido. Entre las víctimas se encontraban los magistrados Alfonso Reyes Echandía —presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya voz implorando el cese del fuego estremeció al país—, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa. En sus restos se hallaron proyectiles que no correspondían a las armas utilizadas por la guerrilla, evidencia silenciosa del desmedido uso de la fuerza durante la retoma del ejército.