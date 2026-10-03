Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Abatieron a cinco presuntos miembros de Los Lobos y disidencias de las FARC en la Amazonía ecuatoriana

El operativo se realizó en la zona fronteriza de Orellana, donde fueron abatidos miembros de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera.

  • El Ejército ecuatoriano abatió a cinco presuntos miembros de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera, de las disidencias de las FARC. FOTO: Ejército de Ecuador
    El Ejército ecuatoriano abatió a cinco presuntos miembros de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera, de las disidencias de las FARC. FOTO: Ejército de Ecuador
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 minutos
bookmark

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a cinco presuntos integrantes de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera, una estructura armada colombiana surgida de las disidencias de las FARC.

Ambos grupos habrían establecido una alianza en torno a la extracción de oro mediante la minería ilegal en la zona, así como a actividades de narcotráfico y exportación de cocaína desde la costa del Pacífico.

Lea también: “Hay que reconocer que la JEP ha cometido errores”: Humberto de la Calle, tras 10 años del plebiscito

En el caso de la minería ilegal, esta genera recursos que serían utilizados para sostener actividades criminales como vacunas, extorsiones y otras acciones que afectan directamente a las familias.

Detalles del operativo

El operativo fue realizado por el Ejército ecuatoriano y en articulación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), durante la madrugada de este viernes 2 de octubre, en el sector de Guayusa, Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana.

Entérese: Hallaron en una fosa, 6 meses después, los cuerpos de tío y sobrino asesinados por las disidencias tras aceptar un trabajo en Briceño

De acuerdo con la información preliminar, el CNI ubicó a integrantes de estos grupos, lo que permitió que los soldados llegaran a la zona. Allí se produjo un enfrentamiento con varios hombres que se desplazaban en un vehículo y cinco murieron.

“El oro ilegal que llenaba los bolsillos de las mafias y que también financia vacunas, extorsiones y otras actividades criminales que golpean a las familias ecuatorianas fue neutralizado”, escribió en su cuenta de X Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador.

Las autoridades hallaron durante el operativo tres fusiles calibre 5,56 mm, un arma calibre 9 mm, 19 municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico. La intervención también permitió afectar la fuente de financiamiento y reducir la capacidad operativa de estas estructuras.

“En Orellana, información de inteligencia del CNI permitió llegar hasta esta estructura. Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno”, concluyó el ministro.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el operativo contra Los Lobos y Comandos de la Frontera en Ecuador?
El operativo ocurrió en el sector de Guayusa, Alto Punino, en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, durante la madrugada del viernes 2 de octubre.
¿Cuántos integrantes de Los Lobos y Comandos de la Frontera murieron en el operativo?
Cinco presuntos integrantes de estas estructuras murieron durante un enfrentamiento con soldados ecuatorianos.
¿Qué relación tienen Los Lobos y Comandos de la Frontera con la minería ilegal en Ecuador?
Ambos grupos habían establecido una alianza relacionada con la extracción ilegal de oro, una actividad que habría servido para generar recursos destinados a financiar otras actividades criminales.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form