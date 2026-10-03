Abatieron a cinco presuntos miembros de Los Lobos y disidencias de las FARC en la Amazonía ecuatoriana

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a cinco presuntos integrantes de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera, una estructura armada colombiana surgida de las disidencias de las FARC.
Ambos grupos habrían establecido una alianza en torno a la extracción de oro mediante la minería ilegal en la zona, así como a actividades de narcotráfico y exportación de cocaína desde la costa del Pacífico.
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En el caso de la minería ilegal, esta genera recursos que serían utilizados para sostener actividades criminales como vacunas, extorsiones y otras acciones que afectan directamente a las familias.