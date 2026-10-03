Abatieron a cinco presuntos miembros de Los Lobos y disidencias de las FARC en la Amazonía ecuatoriana

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a cinco presuntos integrantes de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera, una estructura armada colombiana surgida de las disidencias de las FARC. Ambos grupos habrían establecido una alianza en torno a la extracción de oro mediante la minería ilegal en la zona, así como a actividades de narcotráfico y exportación de cocaína desde la costa del Pacífico. Lea también: “Hay que reconocer que la JEP ha cometido errores”: Humberto de la Calle, tras 10 años del plebiscito En el caso de la minería ilegal, esta genera recursos que serían utilizados para sostener actividades criminales como vacunas, extorsiones y otras acciones que afectan directamente a las familias.

Detalles del operativo

El operativo fue realizado por el Ejército ecuatoriano y en articulación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), durante la madrugada de este viernes 2 de octubre, en el sector de Guayusa, Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana. Entérese: Hallaron en una fosa, 6 meses después, los cuerpos de tío y sobrino asesinados por las disidencias tras aceptar un trabajo en Briceño De acuerdo con la información preliminar, el CNI ubicó a integrantes de estos grupos, lo que permitió que los soldados llegaran a la zona. Allí se produjo un enfrentamiento con varios hombres que se desplazaban en un vehículo y cinco murieron.

“El oro ilegal que llenaba los bolsillos de las mafias y que también financia vacunas, extorsiones y otras actividades criminales que golpean a las familias ecuatorianas fue neutralizado”, escribió en su cuenta de X Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador.

Las autoridades hallaron durante el operativo tres fusiles calibre 5,56 mm, un arma calibre 9 mm, 19 municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico. La intervención también permitió afectar la fuente de financiamiento y reducir la capacidad operativa de estas estructuras. “En Orellana, información de inteligencia del CNI permitió llegar hasta esta estructura. Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno”, concluyó el ministro. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas