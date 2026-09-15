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“Bien motiladitos, uniforme naranja y amarraditos”: Abelardo ordena traslado de 120 presos de Buenaventura a otras cárceles

El presidente hizo el anuncio durante una visita a la ciudad portuaria mientras reseñó la captura de un miembro de una banda criminal de la región.

  • El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha ordenado confrontación contra los grupos ilegales en el país. FOTO COLPRENSA
    El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha ordenado confrontación contra los grupos ilegales en el país. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 22 minutos
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa con los anuncios sobre su política carcelaria y de seguridad. Este martes informó que pidió el traslado de más de un centenar de presos de las cárceles de Buenaventura a otras prisiones del país, siguiendo el camino trazado con decisiones parecidas en Antioquia y en Atlántico.

El mandatario dijo, en medio de su intervención ante la comunidad de la ciudad portuaria, que “bajándome aquí, o cuando me monté en el avión en Quibdó, me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de ‘Los Chiquillos’”. En esa línea, dijo que le dio “la instrucción al director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región, los voy a trasladar de cárcel”.

“Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”, aseguró.

De la Espriella agregó, preguntándole a las personas que lo escuchaban, que “¿saben cuánto lleva Buenaventura esperando eso? Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles, se les acabó esa vaina con ‘El tigre’”.

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