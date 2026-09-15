“Bien motiladitos, uniforme naranja y amarraditos”: Abelardo ordena traslado de 120 presos de Buenaventura a otras cárceles

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa con los anuncios sobre su política carcelaria y de seguridad. Este martes informó que pidió el traslado de más de un centenar de presos de las cárceles de Buenaventura a otras prisiones del país, siguiendo el camino trazado con decisiones parecidas en Antioquia y en Atlántico.

El mandatario dijo, en medio de su intervención ante la comunidad de la ciudad portuaria, que “bajándome aquí, o cuando me monté en el avión en Quibdó, me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de ‘Los Chiquillos’”. En esa línea, dijo que le dio “la instrucción al director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región, los voy a trasladar de cárcel”.

“Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”, aseguró.

De la Espriella agregó, preguntándole a las personas que lo escuchaban, que “¿saben cuánto lleva Buenaventura esperando eso? Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles, se les acabó esa vaina con ‘El tigre’”.