De la Espriella retira a todos los delegados del gobierno anterior ante las cámaras de comercio

El gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el decreto mediante el cual retira a todos los representantes del Estado de las juntas directivas de las cámaras de comercio que fueron nombrados por la administración de Gustavo Petro.

La decisión se materializó con el Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y da por finalizado el encargo de los miembros principales y suplentes designados por el Gobierno Nacional en las cámaras de comercio del país.

En el documento, el Gobierno Nacional aclara que esta medida responde al inicio del período constitucional de la nueva administración, por lo que habrá una nueva política pública en materia comercial, industrial, turística y de desarrollo empresarial regional. El retiro de estos miembros no impide que las juntas directivas de las cámaras de comercio sigan sesionando, pues se siguen manteniendo las mayorías absolutas en estos organismos.

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Los delegados del Estado ante las cámaras de comercio son un puente entre estas entidades y el Ejecutivo. Su función es la de ser voceros del Gobierno, además de ser el puente estratégico con los sectores productivos locales.

Estos funcionarios participan con voz y voto en las deliberaciones internas de las cámaras, teniendo incidencia en decisiones presupuestales, administrativas y de fomento en la creación de empresas. También son quienes deben transmitir al Gobierno Nacional las necesidades de proyectos y problemáticas que desde estos organismos se detecten.