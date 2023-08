“Estamos en pos de que el país descubra la verdad”: abogado de Nicolás Petro

David Teleki es el abogado de Nicolás Petro y es tajante al afirmar que la vida de su apoderado, el hijo del presidente Gustavo Petro, está en riesgo y que el Estado debe garantizar su protección. Después de tres días de audiencias que concluyeron con la imputación y la libertad condicional para su defendido, el jurista sostiene que Nicolás P. ya está recolectando documentos que le dan sustento a las declaraciones que dio ante sobre la presunta financiación irregular a la campaña de Petro en 2022 y que los canales de cooperación judicial con Day Vásquez están abiertos. Esta fue su conversación con EL COLOMBIANO. ¿Cómo recibe la decisión de que Nicolás Petro quede en libertad condicionada y no en casa por cárcel, como se había comentado? “Lo recibimos con absoluta tranquilidad, siendo la misma producto de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación y obviamente todo esto trae el estricto marco de buscar un principio de oportunidad. Por ende, nuestra actitud no es ni triunfalista ni absolutamente nada, recibimos con humildad esto y sencillamente lo que tenemos es que seguir trabajando para ayudar a esclarecer unos hechos a los que se comprometió el doctor Nicolás Petro”.

Nicolás Petro mencionó sucesos que han sido bastante mediáticos. ¿Qué tantas pruebas hay para demostrar lo que estuvo diciendo en las audiencias? “Primero que todo, él es prueba. El testigo por sí lo es. Que él tenga adicionalmente documentos, datos y demás que puedan aportar o enriquecer sus relatos es otra cosa. Pero él ya como testigo es muy importante. La tarea ahora es desarrollar esto, encontrar unas documentaciones y armonizar todo”. ¿De qué documentos estamos hablando? “En concreto no lo sé, solamente lo sabe Nicolás Petro. Él mencionó que mezclaba su plata, su dinero propio con el que entraba a la campaña. Ahí cómo va a ser la línea clave para entender un poco la contabilidad, si es que la hay, de los dineros y entender qué plata era de Nicolás y qué plata era la que estaban financiando los terceros salpicados. Por eso, eso es producto de un trabajo que tiene que hacer de rememoración, de estructurar sus ideas y de recolectar una información que él tiene”. Y los montos... “Tú me preguntas sobre cuestiones que son de cifras y eso ya será objeto de estudios, de análisis particulares, como el inventario de materiales probatorios que ha dado la Fiscalía General de la Nación. Por ahora es lo que da, cuentas de unos datos, la Fiscalía corrobora y seguimos en este proceso de colaboración”.

Después de tres días de audiencias, un juez decidió dejar en libertad condicionada a Nicolás Petro. En la imagen está su abogado David Teleki. FOTO Captura de video

Usted en la audiencia mencionaba que un abogado de apellido Henao se presentó ante la Fiscalía diciendo que él era la defensa de Nicolás, intentando acceder a él. Usted mismo denunció que la vida de Nicolás estaba en riesgo. ¿Quiénes han intentado acceder a Nicolás? ¿Presuntamente para afectarlo? “Tú me pones en la última frase algo que yo no estoy diciendo. Lo que sabemos es: fue una persona diciendo que era abogado de Nicolás Petro tratando de visitarlo. En un momento tan complicado, cuando ya estábamos colaborando y que estábamos a la puerta de las audiencias, nos parece un hecho que genera suspicacias y que debe ser investigado porque este señor no tiene ninguna relación con el doctor Nicolás Petro, ni es su abogado, ni lo conocemos, ni absolutamente nada. No sabemos qué intensiones tendría”. Y el presidente Gustavo Petro intentó visitarlo, pero Nicolás Petro no quiso recibirlo... “Sobre ese punto no me voy a referir”. En medio de la audiencia apareció el nombre de Alejandro Char, el exalcalde de Barranquilla y actual candidato. ¿Tiene alguna relación el caso de Nicolás Petro con Álex Char? “No señora. Nada en este momento y la verdad no tengo ningún conocimiento sobre el particular”.

¿Cómo ha sido la colaboración, si es que la hay, con la defensa de Day Vásquez y entre ella y Nicolás Petro? ¿O la relación está rota en este momento, en términos judiciales? “En términos judiciales, ellos son dos testigos que van a trabajar y trabajarán armónicamente para desarrollar una buena colaboración con la administración de justicia. En ese plano, entonces esperamos ayuda mutua y que las dos defensas trabajen con la Fiscalía. Ya esto no se trata en modo alguno de entrar en confrontación. Estamos en pos de que el país descubra la verdad y se obtengan los mejores beneficios para nuestros defendidos”. El señor Nicolás Petro estaba hablando de que hay personas que son doble moral, que lo están atacando. ¿Qué personas son esas? “No, no le sabría decir la verdad”. ¿Cómo van a ser los cuidados de la vida de Nicolás Petro y su integridad ya que va a estar en libertad? Él puede tener muchos enemigos políticos a partir de todo lo que ha dicho.... “Por supuesto. Primero, el Estado tiene que brindarle protección porque es un testigo muy importante, vital. Segundo, él no tiene una libertad absoluta. Tiene una libertad con unas restricciones y unos deberes. No puede participar en actividades políticas, no puede salir de Barranquilla. Tiene que presentarse cuando la autoridad lo requiera y seguir colaborando y aportando con la Fiscalía. Es un compromiso y va a estar con su familia en su casa. No puede reunirse con ninguno de los indiciados. Y eso va a llevar a que obtengamos mejores resultados en el futuro para este proceso de Nicolás Petro”.