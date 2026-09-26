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¡Atención! Aparatoso choque de tres vehículos dejó un camión volcado en vía de Caldas

El incidente que involucró además a una camioneta y un auto dejó a dos personas heridas.

  • Así quedaron los vehículos involucrados en el accidente en Caldas. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia.
    Así quedaron los vehículos involucrados en el accidente en Caldas. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades viales de Caldas, al sur del Aburrá, dieron detalles del aparatoso accidente ocurrido esta mañana en la vía que lleva de Caldas al Alto de Minas.

Según trascendió, el incidente se presentó en el kilómetro 49+200 del sector La Salada, parte alta.

Allí colisionaron un automóvil Chevrolet Aveo en el que iban tres personas, una camioneta Foton y un camión de la misma marca.

El violento impacto hizo que el camión terminara completamente volcado, lo que obligó al cierre de un carril de esta importante vía que lleva al Suroeste.

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Al sitio llegaron los organismos de socorro, quienes atendieron a dos de los pasajeros del Aveo, los cuales debieron ser llevados hasta el hospital San Vicente de Paul de Caldas para su respectiva valoración a fondo.

De acuerdo con el reporte, los conductores de los automotores, por fortuna, resultaron ilesos.

La principal hipótesis del siniestro vial indicaría que el choque múltiple se presentó cuando uno de los conductores perdió el control del vehículo.

Este incidente se suma al ocurrido también en la mañana de este 26 de septiembre pero en el sector de Las Palmas.

De acuerdo con las autoridades de Envigado, hacia las 7:45 a.m., se reportó una colisión múltiple a la altura del restaurante Cocorolló. Hasta allí llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado para atender la emergencia.

Del siniestro vial se reportaron dos personas lesionadas, que eran los conductores de los vehículos implicados. Ellos fueron atendidos por la concesión vial de la zona y tras una valoración médica fueron dados de alta en el sitio.

Siga leyendo: Murió uno de los pasajeros del accidente del bus que se volcó en Santa Fe de Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó en el accidente de la vía Caldas-Alto de Minas?
Un choque entre tres vehículos dejó dos pasajeros lesionados en el sector La Salada, en Caldas. El accidente ocurrió en el kilómetro 49+200 y provocó restricción de la movilidad mientras se atendía la emergencia.
¿Dónde ocurrió el accidente en la vía Caldas-Alto de Minas?
El accidente ocurrió en el kilómetro 49+200, sector La Salada, en jurisdicción de Caldas, Antioquia. Este corredor conecta el sur del Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño y la vía hacia La Pintada
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