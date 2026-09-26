¿Descargas eléctricas y golpes de la policía causaron la muerte de Donovan Balanta en Soacha? Las piezas para esclarecer qué pasó

La escena que ahora intentan reconstruir las autoridades comienza con una riña en Caracolí, en la zona limítrofe entre Bogotá y Soacha, y termina horas después con Donovan Balanta Paz muerto en un hospital. Entre ambos momentos quedaron un procedimiento policial registrado en varias grabaciones, descargas de un dispositivo Taser, golpes mientras el hombre permanecía reducido y esposado y un traslado a la estación de Cazucá, donde, según sus allegados, comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar.
De acuerdo con el reporte inicial de la Policía de Soacha, agentes de la Zona de Atención Alfa Cazucá acudieron al lugar por una pelea y, durante la intervención, utilizaron un dispositivo de inmovilización electrónica tipo Taser. La investigación deberá establecer qué ocurrió durante esos minutos y qué relación tuvo el procedimiento con la muerte del hombre, de 32 años.
La Policía informó que Balanta y otro hombre, identificado como José Luis Guerrero Moreno, fueron trasladados a la Estación de Policía de Cazucá para adelantar las actuaciones correspondientes. Posteriormente, según la institución, Balanta presentó una alteración repentina en su estado de salud y perdió el conocimiento.
El hombre fue llevado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha y, pese a los esfuerzos médicos, murió aproximadamente a las 7:30 de la noche del 20 de septiembre. La institución policial abrió una investigación y, después de las primeras verificaciones, siete uniformados que participaron en el procedimiento fueron separados de sus cargos.
Una de las piezas que ahora deberán analizar las autoridades son varias grabaciones del procedimiento en las que se observa a varios policías golpeando a Balanta cuando se encontraba en el suelo, reducido y esposado.