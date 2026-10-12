Vendedor ambulante muere en la autopista Medellín-Bogotá: habría caído de un bus en Rionegro

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes festivo 12 de octubre en uno de los corredores viales más peligrosos del Oriente antioqueño. El vendedor ambulante, cuya identidad no había sido divulgada hasta el momento de publicación de este artículo, murió en el lugar de los hechos pese a la atención de unidades de tránsito y del Cuerpo de Bomberos de Rionegro que acudieron al sitio.

La versión preliminar señala que el hombre habría caído de un bus, aunque las autoridades no confirmaron si el vehículo estaba en movimiento al momento del accidente, ni si el conductor fue identificado o si hay otros involucrados en el caso.

Lo que le ocurrió a este vendedor ambulante no es un hecho aislado en la autopista Medellín-Bogotá. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre 2016 y marzo de 2026 murieron 224 peatones en ese corredor, el segundo grupo más afectado después de los motociclistas.

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En 2025, la vía registró 153 muertes en total —su cifra más alta en diez años—, y entre enero y marzo de 2026 ya acumulaba 36 fallecidos.

Los peatones representan entre el 13% y el 21% de los muertos en la autopista cada año. La vía concentra entre el 9% y el 13% de todas las muertes viales de Antioquia.

La vulnerabilidad en este corredor tiene una causa estructural: sectores como El Cordobés y Ciudadela Artesanal, en el eje Rionegro-Marinilla, no cuentan con puentes peatonales.

Un proyecto de $5.000 millones con el Invías para construir cruces seguros lleva años detenido, según reportó El Colombiano en junio de 2026. Mientras tanto, peatones —y vendedores ambulantes que trabajan en los semáforos y peajes— cruzan la autopista a pie, a merced de vehículos que circulan a alta velocidad.

El accidente se produjo en medio de las movilizaciones del puente del 12 de octubre. Según un balance parcial publicado por MiOriente con datos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en las carreteras de Antioquia se registraron 27 siniestros viales con nueve personas fallecidas y 35 lesionadas, en un periodo en que más de 1,3 millones de vehículos circularon por las vías del departamento entre entradas y salidas.

Las autoridades no habían precisado si la muerte del vendedor ambulante en Rionegro estaba incluida en ese balance o si elevaría el conteo a diez fallecidos.

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