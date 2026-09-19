Acusan a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Daniel Quintero por problemas en un contrato vial

La Fiscalía formuló acusación contra cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, por una serie de irregularidades que se presentaron durante un contrato vial para el transporte público de la ciudad, el cual tuvo un monto de 15.053 millones de pesos.
La decisión recae en contra del exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.