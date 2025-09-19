A exfuncionario de Daniel Quintero le han aplazado tres veces la imputación por excusas de su abogado

¿Qué pasa con el proceso contra un exsubsecretario de la Secretaría de Movilidad durante la Alcaldía de Daniel Quintero? Esa es la pregunta que se hacen los vinculados en el caso luego de que se suspendiera por tercera vez la audiencia de imputación en su contra por el delito de firma de contrato sin cumplimiento de requisitos. Todo porque su defensa, bajo distintos argumentos, solicitó la postergación.
El procesado por estos hechos es Mauricio Alonso Zuleta Estrada, quien se desempeñó como subsecretario técnico de este despacho entre el 12 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, y sobre quien cursa este proceso por un contrato de 16.123 millones de pesos celebrado en julio de 2023, cuando estaba en vigencia la Ley de Garantías para la recuperación del transporte público en la ciudad.