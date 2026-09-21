“El que no se someta va a terminar en una bolsa”: advertencia de De la Espriella a las autodefensas tras anuncio de paro armado en el Magdalena

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes 21 de septiembre de 2026 un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta, Magdalena, luego de un operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murieron siete integrantes de esa estructura y tres fueron capturados. La acción fue realizada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Dirán), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Tras el procedimiento, se conoció el anuncio de un posible paro armado en el departamento.

Entre los fallecidos está José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y financiero de las ACSN. Según la información entregada por el mandatario, el hombre tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y era señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. El operativo también dejó la incautación preliminar de armamento, de acuerdo con el balance presentado por el presidente. El material reportado incluye 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50; dos lanzagranadas; dos pistolas; ocho granadas de 40 milímetros y otro material de guerra. De la Espriella calificó el resultado como un golpe contra la estructura y señaló que afecta su mando, control y finanzas. “Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal”, afirmó.

Consejo de seguridad en Santa Marta por anuncio de paro armado

La reacción del Gobierno se produjo después de que se conociera la amenaza de un paro armado que, según los reportes, estaría relacionada con el operativo contra las ACSN. La situación llevó al presidente a disponer de las capacidades de la Fuerza Pública y a anunciar su desplazamiento a Santa Marta para encabezar la reunión con las autoridades. “He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población. Sigues tú, Pinocho”, manifestó el mandatario. El mensaje final estuvo dirigido a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN. La estructura tiene presencia reportada en Magdalena, La Guajira y Cesar.

“Van a terminar en una bolsa y muertos”

Frente al anuncio del paro armado, De la Espriella aseguró que durante su Gobierno no permitirá que una estructura criminal imponga restricciones a la población mediante este tipo de acciones. “Nadie va a hacer paro armado en la era del Tigre. Vamos por todos esos bandidos, y el que no se someta va a terminar como el ‘Cholo’ y los otros seis bandidos dados de baja. En una bolsa y muertos, porque en este gobierno se cumple la ley o hacen caer todo el peso y el poder del Estado contra aquellos que creen que pueden arrodillar al pueblo colombiano”, afirmó el presidente. El mandatario también sostuvo que las ACSN estarían intentando intimidar a la población como respuesta al operativo y afirmó: “No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”. La muerte de alias ‘Cholo’ ocurre pocas semanas después de la de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, otro de los cabecillas de las ACSN, quien murió durante un operativo policial en Riohacha a comienzos de septiembre. Después de ese hecho, las autoridades identificaron a ‘Cholo’ y alias ‘Patilizo’ entre los mandos que podrían asumir funciones dentro de la estructura. Además, durante el operativo del 21 de septiembre murió un hombre señalado como hijo de alias ‘Pinocho’. Su muerte se produjo en el mismo procedimiento en el que falleció ‘Cholo’, según información reportada sobre la operación. Ante este escenario, las autoridades deberán establecer cómo queda la estructura de mando de las ACSN y cuáles serán las acciones de seguridad en las zonas donde tiene presencia el grupo. El consejo extraordinario convocado por De la Espriella en Santa Marta tendrá como propósito evaluar la situación y coordinar las medidas para proteger a la población.

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