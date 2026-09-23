Escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: alertan por alza de 4.200% en gastos logísticos y 81 proyectos en estado crítico

Contratos bajo revisión, convenios con brechas entre su ejecución técnica y financiera, y proyectos productivos en condición crítica hacen parte del diagnóstico que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó ante la Comisión Quinta del Senado.
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Siguiendo los lineamientos del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el presidente de la entidad, Orlando Dangond Baute, expuso los resultados de la auditoría sobre la gestión recibida y las acciones adoptadas para fortalecer el control sobre los recursos públicos.