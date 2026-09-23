Escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: alertan por alza de 4.200% en gastos logísticos y 81 proyectos en estado crítico

Contratos bajo revisión, convenios con brechas entre su ejecución técnica y financiera, y proyectos productivos en condición crítica hacen parte del diagnóstico que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó ante la Comisión Quinta del Senado. Puede leer: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta Siguiendo los lineamientos del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el presidente de la entidad, Orlando Dangond Baute, expuso los resultados de la auditoría sobre la gestión recibida y las acciones adoptadas para fortalecer el control sobre los recursos públicos.

El gasto logístico se disparó 4.205 % en cuatro años

Uno de los datos que encendió las alertas corresponde a la operación logística de la entidad. Entre 2022 y 2026, el gasto pasó de $1.240 millones a $53.388 millones, un incremento del 4.205%. La revisión contractual también advirtió situaciones relacionadas con cotizaciones, proveedores, IVA, reembolsos y adiciones posteriores a eventos. A esto se suma que el contrato 1350-2026 fue adicionado en $10.000 millones el 30 de julio de 2026. Entérese: Polémica en la ADR: Nuevo MinAgricultura revisará contratos por más de $250.000 millones

81 de 347 proyectos rurales están en condición crítica

La ejecución de los proyectos productivos abrió otro frente de revisión. De 347 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) activos, 81 se encuentran en condición crítica, equivalentes al 23,34%. Además, solo 14 de los 38 PIDAR proyectados para 2026 habían sido cofinanciados, y 2.024 productores habían sido beneficiados frente a una meta de 6.506. En materia de asociatividad, se identificaron inconsistencias por $53 millones en comisiones, relacionadas con rutas ineficientes y sedes que no coinciden con los recorridos registrados.

Infotic S. A. ejecutó $20.113,5 millones sin cumplir las metas físicas

La operación de Infotic S. A. también quedó bajo la lupa. De acuerdo con la información presentada ante el Senado, se registraron $20.113,5 millones ejecutados al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas. “Encontramos inconsistencias por $53 millones en viáticos, rutas ineficientes y sedes que no coinciden con la ruta. El operador logístico, Infotic, por $20.000 millones, mal ejecutado al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas”, señaló Dangond. Vea aquí: Lo que se sabe del misterioso inversionista que le compró $23 billones de deuda al Gobierno Petro

Otras cifras bajo verificación: contratación indebida y recursos sin convenio

La auditoría identificó además situaciones que requieren verificación, entre ellas una presunta contratación indebida por $19.699 millones; $192.555 millones transferidos para el Plan de Recuperación Temprana, cuyo convenio no llegó a celebrarse; una presunta omisión en los tiempos de un contrato por $10.500 millones; y presuntas inconsistencias en soportes de viáticos y gestión de comisiones.

Los casos pasan a los órganos de control

Los casos fueron puestos en conocimiento de los órganos de control competentes, encargados de adelantar las investigaciones y determinar eventuales responsabilidades. Más noticias: ¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado Entretanto, el Gobierno nacional afirmó que fortalecerá el seguimiento a la ejecución contractual y a los proyectos en territorio, para garantizar que los recursos destinados al desarrollo rural se traduzcan en resultados concretos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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