Polémica en la ADR: Nuevo MinAgricultura revisará contratos por más de $250.000 millones

La transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella abrió una nueva controversia alrededor de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, anunció una revisión de contratos de la entidad que superarían los $250.000 millones, mientras su actual presidente, César Augusto Pachón Achury, permanece al frente de la Agencia.
El anuncio se produjo este sábado 8 de agosto, después de que la ADR habilitara excepcionalmente esta fecha como día hábil administrativo para adelantar actuaciones misionales, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales.
La decisión quedó consignada en la Resolución 407 del 6 de agosto de 2026, firmada por Pachón. Dos días después, el funcionario también suscribió la Resolución 408, mediante la cual declaró insubsistente al vicepresidente de Gestión Contractual, Jhon Kennedy Wilchez Carreño.
Dangond visitó las instalaciones de la ADR y expresó reparos frente a las actuaciones que encontró en la entidad durante el proceso de transición.
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