¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado

Mientras algunas carreteras del país lucen modernas, con señalización y doble calzada, otras están agrietadas, llenas de huecos y apenas resisten el paso de los vehículos. Esa desigualdad no es casual: responde a un modelo vial dividido en dos.
Por un lado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encarga de gestionar las grandes concesiones para modernizar los corredores primarios con inversión privada, con 7.856 kilómetros bajo su responsabilidad y 121 peajes. Por otro, el Instituto Nacional de Vías (Invías) administra y mantiene los corredores no concesionados, así como la red secundaria y terciaria, que dependen directamente del presupuesto estatal. Actualmente, tiene a su cargo 10.483 kilómetros de carreteras en todo el país y 32 peajes.
Pero este modelo de gestión dual ha terminado por marcar la diferencia entre dos Colombias viales: una red con avances notables y otra que se deteriora.
Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), cerca del 60% de las vías no concesionadas a cargo del Invías —unos 2.055 kilómetros— se encuentra en estado regular, malo o muy malo.
