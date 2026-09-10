El planeta vivió en agosto el mes más caluroso jamás registrado: estas son las cifras

El pasado agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta, con las temperaturas oceánicas también alcanzando niveles sin precedentes, informó este jueves 10 de septiembre el monitor climático europeo Copernicus. En respuesta a la evaluación del Servicio Copernicus de Cambio Climático, la ONU advirtió que el planeta continuará su avance a niveles nunca antes vistos hasta que la humanidad desista de los combustibles fósiles.

Las observaciones de Copernicus se remontan a 1940, pero otras evidencias como los núcleos de hielo, los anillos de los árboles y los esqueletos de coral, permiten a los científicos observar el clima actual en su contexto histórico.

Entérese: ¡Mucho calor! Estos son los municipios de Colombia donde el termómetro llegó los 40 °C, hay uno de Antioquia

“Los humanos probablemente no han visto temperaturas tan elevadas como las actuales, al menos los últimos 100.000 años”, comentó a la AFP Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, a cargo de Copernicus.

Las temperaturas promedio del aire fueron de 16,96 ºC en agosto, lo que superó en 0,01 ºC el récord mensual previo, alcanzado en julio de 2023. Copernicus señaló que, dada la estrecha diferencia, considera que ambos meses comparten el récord.

Los científicos afirman que la actividad humana, sobre todo la quema de carbón, petróleo y gas, ha calentado el planeta en cerca de 1,4 ºC desde la era preindustrial, y aumentó la gravedad y posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

Le puede interesar: El Niño amenaza con temperaturas récord y radiación extrema al Valle de Aburrá hasta 2027

Aun así, las emisiones de gas de efecto invernadero, causantes del calentamiento, alcanzaron niveles históricos en 2025: “La evidencia es irrefutable: este es el precio en espiral de la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles y de la crisis climática global que está alimentando”, aseveró el jefe de clima de la ONU, Simon Stiell, sobre el informe de Copernicus.