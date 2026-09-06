¡Mucho calor! Estos son los municipios de Colombia donde el termómetro llegó los 40 °C, hay uno de Antioquia

El calor volvió a marcar registros elevados en diferentes regiones de Colombia. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), seis municipios reportaron temperaturas iguales o superiores a 38 °C durante las últimas 24 horas. El registro más alto fue de 39,6 °C en Saldaña, Tolima, municipio que encabezó el listado de temperaturas máximas reportadas por las estaciones de monitoreo del Ideam. Tolima concentró tres de los registros más elevados. Además de Saldaña, Natagaima alcanzó 39,2 °C y Ambalema llegó a 38,6 °C. En Antioquia, el municipio de Fredonia registró 39,4 °C, mientras que en Cesar, Valledupar llegó a 39 °C. La lista de temperaturas superiores a 38 °C se completa con Villavieja, Huila, con 38,6 °C, y Urumita, La Guajira, con 38,4 °C. Los registros corresponden a estaciones ubicadas en municipios de las regiones Caribe y Andina. Puede leer: Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C en agosto: así podría avanzar el fenómeno de El Niño en septiembre

En su boletín, el Ideam aclara que las temperaturas reportadas corresponden a la ubicación de sus estaciones meteorológicas. Por esa razón, el valor registrado para un municipio no necesariamente representa las condiciones térmicas exactas del centro urbano o del lugar donde se concentra la población.

48 municipios registraron máximos históricos durante el mes

El comportamiento de las temperaturas también aparece en el balance mensual entregado por el Ideam. Datos preliminares indican que 48 municipios de 17 departamentos registraron altas temperaturas y, en algunos casos, alcanzaron sus máximos históricos mensuales. Los registros más elevados de ese periodo se presentaron en Cesar, donde las estaciones de Pailitas y Valledupar alcanzaron temperaturas de hasta 42,9 °C. El boletín señala además que las estaciones de El Callao y Villa Rosa, también en Cesar, estuvieron entre los puntos con temperaturas superiores a 42 °C. Cesar, Risaralda y Norte de Santander fueron los departamentos que más registros de altas temperaturas reportaron dentro de este balance mensual.

Otro dato destacado corresponde a la estación de El Centro, en Barrancabermeja, Santander, donde el termómetro llegó a 37,4 °C el 4 de septiembre. Según el informe, este registro superó el máximo histórico para septiembre de esa estación, que era de 36,8 °C, alcanzado el 25 de septiembre de 2023. El Ideam también precisó que, para el conjunto de municipios relacionado en el apartado de temperaturas máximas, no se registraron temperaturas del aire por encima de los máximos históricos.

Mientras unas zonas enfrentan calor, Boyacá registra las temperaturas más bajas

El comportamiento térmico no fue uniforme en el país. Mientras varias localidades registraron temperaturas cercanas a los 40 °C, municipios de Boyacá presentaron valores considerablemente más bajos. Durante las últimas 24 horas, Paipa registró 2,6 °C, Duitama 3,8 °C y Toca 4,4 °C. El reporte señala que tampoco se registraron valores de temperatura del aire por debajo de los mínimos históricos en las estaciones del Ideam. Este contraste muestra las diferencias que puede presentar el comportamiento del clima colombiano entre regiones, debido a sus características geográficas y atmosféricas. Puede leer: Medellín y municipios aledaños se volvieron a rajar en ahorro de agua y la situación es crítica, ¿volverá el racionamiento?

¿Qué pasa con las lluvias en Colombia?

El informe del Ideam también reportó precipitaciones importantes en diferentes zonas del territorio nacional. La incidencia de las ondas tropicales que ingresaron por el Caribe favoreció la ocurrencia de lluvias en varias regiones. Entre los municipios con mayores acumulados de precipitación aparecen Magüí Payán, en Nariño; Villagarzón y Puerto Leguízamo, en Putumayo, e Ibagué, en Tolima. Uno de los registros más destacados fue el de Quibdó, Chocó, donde el 28 de agosto se registraron 198,7 milímetros de precipitación en 24 horas, el mayor acumulado de lluvia del mes señalado en el boletín. El día más lluvioso fue el domingo 16 de agosto, cuando el acumulado nacional llegó a 9.665 milímetros. Por eso, el Ideam insistió en que los datos muestran un escenario climático marcado por fuertes contrastes; mientras municipios de Tolima, Antioquia, Cesar, Huila y La Guajira registraron temperaturas superiores a 38 °C, zonas de Boyacá presentaron temperaturas cercanas a los 3 °C. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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