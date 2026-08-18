¿Qué hacer si se cruza con un ‘agua mala’? La alerta de Corpourabá en las playas de Necoclí

Corpourabá emitió una alerta preventiva por la presencia de fragatas portuguesas en las playas de Necoclí, en el Urabá antioqueño. La entidad confirmó el avistamiento de ejemplares de Physalia physalis tanto en el agua como en zonas de playa y pidió a la comunidad evitar el contacto con estos organismos debido a las células urticantes presentes en sus tentáculos.

La fragata portuguesa, también conocida como carabela portuguesa, agua mala o botella azul, no es una medusa, sino un organismo colonial que flota gracias a una estructura similar a una vela.

Sus tentáculos contienen células urticantes que utiliza para capturar a sus presas. Su contacto puede provocar dolor intenso, reacciones tóxicas como náuseas, dificultad para respirar, problemas renales e incluso complicaciones graves en personas alérgicas

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Sin embargo, la presencia de esta especie no es exclusiva de Necoclí. En las últimas semanas se han registrado avistamientos en diferentes playas del Caribe colombiano, situación que, según la Dirección General Marítima, puede estar relacionada con la temporada seca en la que los vientos alisios y las corrientes marinas favorecen su desplazamiento desde aguas oceánicas hacia la costa durante determinadas condiciones climáticas.

El riesgo, además, no desaparece cuando la fragata portuguesa queda en la arena. Las autoridades ambientales advierten que sus tentáculos pueden conservar su capacidad urticante, por lo que recomiendan no tocar los ejemplares, incluso si parecen estar muertos.