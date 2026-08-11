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Atención: alerta en San Pedro de Urabá por volcán de lodo que se activó

Por ahora no se registran personas lesionadas, pero las autoridades hicieron un llamado a la precaución.

  • Aspecto de la actividad en el volcán de lodo presentada este martes en San Pedro de Urabá. FOTOS: Cortesía
    Aspecto de la actividad en el volcán de lodo presentada este martes en San Pedro de Urabá. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
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hace 5 horas
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Un volcán de lodo se activó este martes en el Urabá antioqueño, generando alerta entre las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la actividad volcánica se registró en la vereda Molinillo, del municipio de San Pedro de Urabá.

Por ahora las autoridades no tienen reportes de personas lesionadas, pero hicieron un llamado de precaución a la comunidad.

Puede leer: Volcán Puracé generó alerta por emitir cenizas y gases tras el terremoto de 7.4 en Colombia: afectó la operación aérea en Popayán

En videos ciudadanos sí quedó registrado, no obstante, que algunas vacas fueron alcanzadas por el lodo

“Se recomienda a las familias ubicadas en zonas cercanas mantenerse atentas ante cualquier cambio o nueva manifestación de actividad en este y otros diapiros del municipio, adoptar medidas preventivas y seguir las indicaciones de las autoridades”, expresó la administración municipal en un comunicado.

De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a evitar acercarse a la zona del volcán y reportar de inmediato a los organismos de socorro cualquier cambio en la actividad.

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