En Medellín hubo más de 12 horas continuas de lluvias; este es el pronóstico del Siata hasta el viernes

Las lluvias que se prolongaron durante más de 12 horas en Medellín y otros sectores del Valle de Aburrá entre la noche del lunes y la mañana de este martes mantienen en alerta a las comunidades, especialmente después de las inundaciones y afectaciones ocasionadas por los fuertes aguaceros de los últimos días.
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Aunque las precipitaciones más recientes no han tenido siempre la misma intensidad, su duración también representa un factor que debe vigilarse.
De acuerdo con Julián Sepúlveda, líder meteorológico del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), las condiciones atmosféricas que han favorecido las lluvias continuarán durante buena parte de esta semana, con cambios importantes en la probabilidad de precipitaciones entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre.
El especialista explicó que el ingreso de humedad desde el océano Pacífico se mantendría, al menos, hasta el jueves 15 de octubre. La combinación de esa humedad con la energía disponible en la atmósfera puede favorecer nuevos episodios de lluvia.
Por eso, aunque los pronósticos globales apuntan a un posible déficit de precipitaciones durante la segunda mitad de octubre, esto no significa que el Valle de Aburrá esté libre de aguaceros fuertes.