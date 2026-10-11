En el barrio La Iguaná, 5.000 personas viven al lado de una bomba de tiempo

Las hermanas María Berlanda y María Obdulia Restrepo llegaron al barrio La Iguaná en 1981. Mientras sus vecinos van limpiando todo el lodo de sus viviendas tras la inundación del pasado viernes, estas mujeres recuerdan como en al menos cinco ocasiones se les ha metido la quebrada a sus casas en los últimos 45 años. Pese a ello, dicen que no dejan su barrio por nada del mundo.
Sentadas una al lado de la otra, empezaron a contar las anécdotas de cada emergencia que les tocó vivir. Resaltaron que la de este viernes fue una de las más difíciles porque “el agua se nos metió de una y no como siempre, que se iba subiendo de a poquitos”, relató María Berlanda.