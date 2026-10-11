Ojo: EPM mantiene cortes de agua en Medellín por bajo nivel en embalse de Piedras Blancas

Las suspensiones se realizarán día por medio, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., en los sectores que se abastecen del embalse de Piedras Blancas. De este reservorio dependen las comunas de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

La empresa señaló que, aunque las lluvias recientes y el ahorro de los usuarios han contribuido a recuperar tres puntos porcentuales, es insuficiente para garantizar la estabilidad del sistema ante un fenómeno de El Niño que el Ideam proyecta como el más intenso de la historia reciente.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantendrá durante esta semana las interrupciones programadas del servicio de acueducto en sectores del nororiente y centro-oriente de la ciudad, luego de que el embalse Piedras Blancas perdiera más de 23 puntos porcentuales de su capacidad entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, al pasar del 92,44% al 68,79%.

Los reportes de EPM indican que en los hogares que se surten de Piedras Blancas el ahorro promedio ha llegado a 82 litros por día, 10 litros por debajo de la meta de 92 litros necesarios para alcanzar un punto de equilibrio. En los domicilios que dependen de la represa La Fe —que abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín— el ahorro equivale al 72 % de la meta (51 de 70 litros diarios requeridos).

La situación es más crítica en la zona abastecida por el embalse Riogrande II, en San Pedro de los Milagros: el ahorro registrado es de apenas 34 litros por día, el 48,6 % de los 70 litros que se necesitan. De allí se surten Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

León Arturo Yepes, gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, señaló que si bien las lluvias y los ahorros han contribuido a incrementar los niveles de los embalses, se necesitan estas medidas para preparar el sistema ante los meses venidero. “Prepararnos para diciembre, para el primer trimestre del año 2027 es fundamental. La invitación a nuestros usuarios es a ese ahorro permanente y a intensificar las buenas prácticas”, precisó.

El Ideam ha pronosticado que el fenómeno de El Niño de finales de 2026 y principios de 2027 podría ser el más intenso registrado en la historia reciente del país, lo que aumenta la urgencia de las medidas de ahorro.

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