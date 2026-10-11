Ojo: EPM mantiene cortes de agua en Medellín por bajo nivel en embalse de Piedras Blancas

Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantendrá durante esta semana las interrupciones programadas del servicio de acueducto en sectores del nororiente y centro-oriente de la ciudad, luego de que el embalse Piedras Blancas perdiera más de 23 puntos porcentuales de su capacidad entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, al pasar del 92,44% al 68,79%.
La empresa señaló que, aunque las lluvias recientes y el ahorro de los usuarios han contribuido a recuperar tres puntos porcentuales, es insuficiente para garantizar la estabilidad del sistema ante un fenómeno de El Niño que el Ideam proyecta como el más intenso de la historia reciente.
Las suspensiones se realizarán día por medio, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., en los sectores que se abastecen del embalse de Piedras Blancas. De este reservorio dependen las comunas de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.
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