Fuerte aguacero inundó vías en Medellín y el sur del Aburrá: se registraron 106 rayos en solo 30 minutos

Un aguacero de alta intensidad azota la tarde de este lunes a Medellín y a varios municipios del sur del Valle de Aburrá, generando afectaciones a la movilidad e inundaciones en sectores de la ciudad.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), las precipitaciones comenzaron a ingresar pasadas las 2:45 p. m. por Envigado y Caldas, para luego extenderse con fuerza hacia el suroriente y suroccidente de la capital antioqueña.

De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), entre las 3:50 p. m. y las 4:20 p. m. la red contabilizó un total de 106 descargas eléctricas en la subregión. Medellín concentró la mayor actividad tormentosa con 37 rayos, seguida por Sabaneta con 19 y Bello con 12.

El resto de los eventos se distribuyó en Itagüí (11), Copacabana (10), Envigado (7), Caldas (5) y La Estrella (5), mientras que en Girardota y Barbosa no se registraron descargas durante este intervalo.