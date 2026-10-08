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Colombia femenino definió horarios y fechas de amistosos internacionales ante Venezuela y Australia

El equipo que dirige Ángelo Marsiglia está en Isla Margarita para medirse a Venezuela en doble partido amistoso.

  • Daniela Garavito, Mariana Muñoz, Daniela Montoya y Sofía Martínez, está última fue convocada en lugar de Ilana Izquierdo quien se lesionó. FOTO FCF
    Daniela Garavito, Mariana Muñoz, Daniela Montoya y Sofía Martínez, está última fue convocada en lugar de Ilana Izquierdo quien se lesionó. FOTO FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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La Selección Colombia femenina de fútbol, de la categoría mayores, que dirige Ángelo Marsiglia, definió nuevos rivales para más partidos amistosos en fecha Fifa como preparación para el Mundial de Brasil 2027.

El equipo que actualmente está concentrado en Isla Margarita se prepara para los duelos de sábado 10 de octubre y martes 13 del mismo mes, ante Venezuela, como preparación para los torneos internacionales en los que ya aseguró su cupo, como el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Luego de sus presentaciones en Venezuela, las jugadoras volverán a sus clubes y para noviembre ya se confirmó otro doblete, esta vez ante Australia, y por ello, el técnico Marsiglia convocará para las fechas FIFA de noviembre y diciembre al grupo que jugará en territorio australiano.

El duelo del sábado 10 de octubre será a las 4:00 de la tarde, en el Centro de Alto Rendimiento de Venezuela, en Isla Margarita.

Para el compromiso del martes 13 de octubre se tendrá el mismo horario y el duelo será también en el Centro de Alto Rendimiento de Venezuela.

Vea también: El fútbol femenino le ha dado a Colombia sus mayores logros en torneos de la Fifa

Colombia sufrió la baja de última hora de Ilana Izquierdo y en su lugar el técnico Marsiglia convocó a Sofía Martínez, de Atlético Nacional, quien junto a Kelly Ibargüen y Manuela González fueron las más destacadas del verde en la Liga Femenina.

Los compromisos de noviembre ante Australia se disputarán el día 28 de noviembre a las 7:40 de la noche, hora de Colombia, y el miércoles 2 de diciembre, a las 7:35 de la noche, horario de nuestro país. Los duelos serán en los estadios Canberra y Geelong.

Otras referentes que fueron ausencia en esta convocatoria son Linda Caicedo por sus compromisos con el Real Madrid, tanto en la liga local como en la Champions League femenina, así como Leicy Santos y Mayra Ramírez, quienes siguen con sus procesos de recuperación, tras lesiones que las han afectado en las últimas semanas.

Maithé López, quien sufrió una lesión de rodilla, en la disputa del Mundial Sub 20 en Polonia, es otra del proceso que no pudo ser convocada por el técnico Marsiglia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia femenina contra Venezuela en octubre?
Los partidos amistosos se disputarán el sábado 10 de octubre y el martes 13 de octubre, ambos a las 4:00 p. m. (hora de Colombia). Ambos compromisos se jugarán en el Centro de Alto Rendimiento de Venezuela, ubicado en Isla Margarita.
¿A qué hora y en qué fechas son los partidos amistosos de Colombia femenina vs. Australia?
El primer partido se jugará el sábado 28 de noviembre a las 7:40 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Canberra. El segundo juego será el miércoles 2 de diciembre a las 7:35 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Geelong.
¿Quién reemplazó a Ilana Izquierdo en la convocatoria de la Selección Colombia?
Sofía Martínez, jugadora de Atlético Nacional, fue citada de última hora por el técnico Ángelo Marsiglia para ocupar el lugar de Ilana Izquierdo tras confirmarse su baja.
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