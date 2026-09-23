Aida Victoria anunció su retiro de las redes sociales: “Me di cuenta que esa es la vida que yo quiero”

Aida Victoria Merlano anunció que planea retirarse de las redes sociales, decisión que dio a conocer durante una transmisión en vivo. Sin embargo, la empresaria y creadora de contenido barranquillera, que tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram, aseguró que su retiro no sería inmediato.

Por ahora, contempla continuar creando contenido durante los próximos meses y hacer un anuncio más formal sobre su salida. “Lo más probable es que yo sí me retire en menos de un año y no es porque esté enamorada, como me dicen algunos, sino porque mi vida fuera de las redes me da mucha paz y me siento muy tranquila”, afirmó Merlano.

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La creadora de contenido explicó que la decisión tomó fuerza durante unas vacaciones en las que permaneció alejada de las redes sociales. Según contó, esa experiencia le permitió descubrir que disfruta más cuando no está pensando en compartir cada segundo con sus seguidores.

“Estos días he estado de vacaciones y he estado sin publicar y he vivido mi vida fuera de las redes y ni estar consumiendo TikTok o leyendo Instagram o comentarios de mí se ha sentido como una paz tan grande”, dijo.

Merlano también habló de su relación con su pareja, el también creador de contenido Escro, y de su hijo Emiliano, quien nació de su relación pasada con Juan David Tejada, conocido en redes sociales como el Agropecuario. Aseguró que durante estos días ha podido compartir con ellos sin pensar en convertir esos momentos en contenido.