El equipo de Cristiano Ronaldo destrona al Real Madrid como el más caro del mundo

Cuando se habla de los clubes con mayor poder económico del fútbol mundial, los primeros nombres que suelen aparecer son Real Madrid, Manchester City, PSG o Bayern Múnich. Sin embargo, el ranking de las nóminas salariales tiene un líder inesperado: Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo.
El conjunto saudí encabeza la clasificación mundial con una nómina de 494,2 millones de dólares, superando por un margen mínimo al Real Madrid, que aparece segundo con 491,9 millones.
La diferencia entre ambos es de apenas 2,3 millones de dólares, pero el dato resulta llamativo porque confirma hasta dónde ha llegado el poder financiero de los clubes de Arabia Saudita, que en los últimos años han irrumpido con fuerza en el mercado internacional.