“Les pusieron abogados para amenazarlos, no para defenderlos”: alcalde de Medellín denuncia presiones a testigos del caso Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encendió las alarmas sobre el desarrollo del proceso judicial que investiga presuntos actos de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración de Daniel Quintero. En declaraciones a PrimerPlano, denunció que los testigos que han decidido colaborar con la Fiscalía están siendo objeto de amenazas.
”Hoy los testigos contra Miguel Quintero, contra Ortega, contra Daniel Quintero están siendo amenazados. Hemos mostrado imágenes donde están directamente relacionados también con alias “Chano”, que es el abogado de la estructura criminal La Oficina. Toda esa articulación está clara”, afirmó el mandatario.
Según Gutiérrez, el método de intimidación no es directo, sino encubierto: se estarían enviando mensajes a las familias de quienes tienen principio de oportunidad, o incluso asignándoles abogados con una intención muy distinta a la de representarlos legalmente. “No les pusieron abogados para defenderlos, les pusieron abogados para amenazarlos, para que no hablen”, aseguró.
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Uno de los que tiene principio de oportunidad es Misael Cadavid, el entonces jefe de los bomberos de Itagüí, quien fue capturado en octubre de 2025 y ha permitido establecer parte del presunto entramado corrupto. La funcionaria del Área Metropolitana, María Janeth Rúa, quien se desempeñaba como supervisora de contratos, también tiene un principio de oportunidad parcial.
También Laura Mejía, exlíder del programa de Unidad Logística del Área Metropolitana, goza de este beneficio y ha aportado información.
Los tres ya fueron imputados por delitos de corrupción relacionados con el caso.
El primer condenado del presunto entramado es Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador de los bomberos de Itagüí, quien ya se allanó a cargos por falsedad en documento y espera que esta semana, el viernes 18 de septiembre, un juez le imponga la pena correspondiente.