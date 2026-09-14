Minuto a minuto | Suspenden segundo día de audiencia a Miguel Quintero sin una decisión sobre aval a los cargos imputados por la Fiscalía

A las 3:30 de la tarde continuó este lunes la audiencia de imputación contra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por cargos de presunta corrupción ocurrida dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Esta es la tercera fase de un proceso que ya tiene una persona condenada, otra detenida, por lo menos una más dando información bajo principio de oportunidad y otras más pidiendo pista para que les otorguen beneficios a cambio de colaborar con la justicia.
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Junto a Miguel Quintero están siendo imputados el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña, así como Sebastián Ortega, el hijo de un influyente político de Bello.