Empieza el debate de los convocados: ¿Lorenzo debe tener en cuenta a este portero que es figura en Sudamérica?

Aldair Quintana ha tenido que recorrer un camino largo para volver a estar en el radar de la Selección Colombia. El arquero, que en sus inicios pasó casi desapercibido, hoy vive su primera experiencia internacional como titular de Independiente del Valle y se ha convertido en una de las figuras del fútbol sudamericano.
Cuando defendía el arco del desaparecido Atlético Huila, pocos lo tenían en sus planes. Sin embargo, en 2019 recibió el llamado del entonces técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, para disputar una serie de partidos amistosos. Fue una convocatoria que le permitió debutar con la camiseta tricolor, pero que terminó siendo, hasta ahora, su única aparición con el combinado nacional.