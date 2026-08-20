Empieza el debate de los convocados: ¿Lorenzo debe tener en cuenta a este portero que es figura en Sudamérica?

Cuando defendía el arco del desaparecido Atlético Huila, pocos lo tenían en sus planes. Sin embargo, en 2019 recibió el llamado del entonces técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, para disputar una serie de partidos amistosos. Fue una convocatoria que le permitió debutar con la camiseta tricolor, pero que terminó siendo, hasta ahora, su única aparición con el combinado nacional.

Aldair Quintana ha tenido que recorrer un camino largo para volver a estar en el radar de la Selección Colombia. El arquero, que en sus inicios pasó casi desapercibido, hoy vive su primera experiencia internacional como titular de Independiente del Valle y se ha convertido en una de las figuras del fútbol sudamericano.

Desde entonces, Quintana no volvió a tener continuidad en la Selección. Tampoco logró consolidarse en Atlético Nacional, club que se interesó en sus servicios después de aquella convocatoria y que lo llevó a sus filas. Ante la falta de protagonismo en el conjunto verdolaga, tomó otro rumbo y llegó al Deportivo Pereira.

Pero su historia comenzó a cambiar en Atlético Bucaramanga. Allí encontró la continuidad y la confianza que necesitaba para convertirse en protagonista. En el primer semestre de 2024 fue una de las grandes figuras del equipo, considerado uno de los mejores arqueros del campeonato y pieza fundamental para que el conjunto santandereano conquistara el título de la Liga BetPlay-I.

La tanda de penaltis de aquella histórica final tuvo a Quintana como uno de sus grandes protagonistas. Su actuación fue determinante para que Bucaramanga consiguiera la primera estrella de su historia.

Ese rendimiento llamó nuevamente la atención y, en 2026, Independiente del Valle apostó por él para afrontar su primera experiencia internacional. La decisión le ha dado resultados al arquero y al club: Quintana se convirtió en titular indiscutido y ha respondido tanto en los torneos locales como en la Copa Libertadores.

Su actuación más reciente volvió a ponerlo bajo los reflectores. En el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores frente a Deportes Tolima, Quintana fue la gran figura de Independiente del Valle y resultó determinante para que el equipo ecuatoriano sacara un resultado que lo mantiene con vida en la serie.

A sus 31 años, el arquero colombiano está demostrando que todavía tiene mucho por ofrecer. Su rendimiento en Ecuador y en la principal competencia continental de clubes de Sudamérica lo coloca nuevamente en una discusión que parecía lejana: la del arco de la Selección Colombia.

Y ahí aparece el gran dolor de cabeza para Camilo Vargas, quien después de la salida de David Ospina debe mirar hacia una nueva generación de guardametas. Álvaro Montero, actualmente en Boca Juniors, y Kevin Mier, en Cruz Azul de México tras superar una lesión de tibia que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas, aparecen como candidatos naturales.

Pero Quintana se ha metido en esa baraja. También está Andrés Mosquera Marmolejo, de Independiente Santa Fe, quien se recupera de una lesión y ha sido considerado uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano en la actualidad.

La pregunta, entonces, empieza a tomar fuerza: ¿Aldair Quintana puede ser la sorpresa de la próxima convocatoria de la Selección Colombia?

El combinado nacional tendrá compromisos amistosos en Estados Unidos durante septiembre y octubre frente a Paraguay, Perú y México. Aunque todavía no hay una lista oficial, el buen momento de Quintana le permite soñar con una nueva oportunidad después de aquella convocatoria de 2019.