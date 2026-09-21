Ella es Alejandra Jaramillo, la periodista colombiana de CNN expulsada de la Casa Blanca por Trump

Alejandra Jaramillo nació y creció en Barranquilla, pero su carrera periodística se desarrolló en Estados Unidos, donde ha trabajado para algunos de los principales medios de ese país. Actualmente es productora y periodista de CNN en la Casa Blanca, desde donde sigue las actividades del presidente Donald Trump y su administración.
Su trabajo ocurre ahora en un contexto de tensión entre la Casa Blanca y algunos medios de comunicación. El 19 de septiembre, la administración Trump negó el acceso a CNN, Politico y MS NOW a la residencia presidencial. La decisión había sido anunciada por el mandatario, quien acusó a esos medios de publicar “noticias falsas”.
Los tres medios rechazaron la medida y señalaron que continuarían informando sobre el gobierno estadounidense. CNN sostuvo que la prohibición constituye un ataque contra el derecho de la prensa a realizar su trabajo sin interferencias del gobierno.