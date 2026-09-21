Ella es Alejandra Jaramillo, la periodista colombiana de CNN expulsada de la Casa Blanca por Trump

Alejandra Jaramillo nació y creció en Barranquilla, pero su carrera periodística se desarrolló en Estados Unidos, donde ha trabajado para algunos de los principales medios de ese país. Actualmente es productora y periodista de CNN en la Casa Blanca, desde donde sigue las actividades del presidente Donald Trump y su administración. Su trabajo ocurre ahora en un contexto de tensión entre la Casa Blanca y algunos medios de comunicación. El 19 de septiembre, la administración Trump negó el acceso a CNN, Politico y MS NOW a la residencia presidencial. La decisión había sido anunciada por el mandatario, quien acusó a esos medios de publicar “noticias falsas”. Los tres medios rechazaron la medida y señalaron que continuarían informando sobre el gobierno estadounidense. CNN sostuvo que la prohibición constituye un ataque contra el derecho de la prensa a realizar su trabajo sin interferencias del gobierno.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

Jaramillo estudió Periodismo y Medios en The New School, en Nueva York. Según contó en una entrevista con Caracol Radio, desde pequeña quería ser periodista y destacó el respaldo que recibió de sus padres en Barranquilla. Su formación profesional comenzó en Univision. Posteriormente trabajó durante tres años en NBC como productora de contenidos y editora digital, experiencia que, según explicó, le permitió aprender cómo se cubren las noticias en los medios estadounidenses. Después regresó a Univision, donde ingresó al cubrimiento político y produjo el programa “Línea de Fuego”, junto al periodista colombiano Luis Carlos Vélez.

Su interés por la política la llevó posteriormente a CNN. Durante la campaña presidencial de 2024 fue productora política de la Unidad Política de CNN en Washington y cubrió distintos momentos de la carrera de Trump, entre ellos sus mítines, los debates presidenciales, su campaña, los intentos de asesinato en su contra, la elección presidencial y la posesión de 2025. En contexto: Polémica en la Casa Blanca: Trump vetó a CNN, Politico y MS NOW Desde julio de 2026 se desempeña como productora y periodista de CNN en la Casa Blanca. Entre sus labores están cubrir las actividades del presidente, coordinar la cobertura de su agenda, escribir información de última hora y formular preguntas a voceros de la Casa Blanca.

¿Cómo funciona la cobertura de la Casa Blanca?

Una de las particularidades que explicó Jaramillo es el funcionamiento del pool de prensa. Se trata de un sistema utilizado desde la época de Franklin D. Roosevelt para que un grupo reducido de periodistas represente al conjunto de medios que cubren al presidente. El mecanismo responde, entre otras razones, a las limitaciones de espacio. No todos los periodistas pueden entrar al Despacho Oval o viajar en el Air Force One al mismo tiempo. También permite repartir los costos de una cobertura presidencial que puede resultar elevada. En televisión, cinco grandes cadenas —ABC, CBS, CNN, Fox y NBC— se turnan diariamente la responsabilidad del pool. El equipo encargado registra las imágenes y el sonido del presidente y comparte ese material con los demás medios.

Jaramillo explicó a Caracol Radio que, cuando CNN tiene acceso al pool, debe cubrir al presidente y entregar el material y la información a las otras cadenas. El sistema también implica que los periodistas permanezcan preparados durante largos periodos de espera, porque los acontecimientos pueden surgir de manera inesperada. Los integrantes del pool deben transmitir información rápidamente a sus colegas y, en el caso de la televisión, garantizar también la señal y las imágenes. La salida de CNN de esta rotación abrió interrogantes sobre el funcionamiento del sistema. El medio estaba programado para asumir el pool televisivo el lunes y acompañar a Trump durante un viaje previsto a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sin embargo, con su retiro por parte de la Casa Blanca, esta tarea quedó a la expectativa, pues al parecer no habría otra cadena encargada de asumir el lugar de CNN en este evento.

¿Cómo describe Alejandra Jaramillo a Donald Trump?

En una entrevista concedida el 15 de septiembre a 6AM W de Caracol Radio, Jaramillo habló sobre su relación profesional con Trump y sobre el temperamento del mandatario. La periodista aseguró que no sabe si Trump conoce su nombre, pero considera que reconoce su rostro por las preguntas que suele hacerle. Contó que ha cubierto al presidente en numerosas ocasiones, ha entrado varias veces al Despacho Oval y ha viajado con él, incluso recientemente a Irlanda. Según Jaramillo, Trump no se ha molestado con ella por sus preguntas ni le ha dicho que no quiera responderle por trabajar para CNN. Sí recordó una ocasión en la que el mandatario cuestionó una de sus preguntas, antes de que ocurrieran los acontecimientos relacionados con Venezuela.

Jaramillo le preguntó si existían planes sobre una posible acción militar. Trump le respondió que no divulgaría los planes militares de la administración ante todo el mundo. La periodista también se refirió a las restricciones que algunos colegas han enfrentado. Dijo haber escuchado de periodistas a quienes no les permitieron entrar a la Casa Blanca o a quienes les retiraron la acreditación. Al mismo tiempo, señaló que le resulta paradójico porque, desde su experiencia, Trump es un presidente accesible y al que le gustan los medios y las cámaras.

¿Cuál ha sido la experiencia que más ha marcado a la periodista colombiana encargada de cubrir la Casa Blanca?

Uno de los episodios que más recuerda Jaramillo ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando Donald Trump sufrió un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania. La periodista estaba en el lugar y relató que, cuando comenzaron los disparos, los agentes de seguridad llevaron a los periodistas debajo de la tarima de prensa. Ella se encontraba en el cuarto de controles porque estaban a punto de salir al aire.

En medio de la confusión, Jaramillo contó que no sabían inicialmente qué había ocurrido con Trump. Por eso pidió a los camarógrafos que tomaran imágenes y utilizaran el zoom para tratar de entender la situación. Después, cuando fueron retirados del lugar y se cortaron las comunicaciones, comenzó la búsqueda de información entre los asistentes al evento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La periodista relató que, gracias a una de esas preguntas, pudo conocer que una persona había muerto, luego de que un testigo le contara que había sacado el cuerpo de la víctima.

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