Estas son las ciudades donde una ducha de 10 minutos le puede salir más cara y más barata

El sector energético está en vilo por el fuerte fenómeno de El Niño, en un momento en que se hace cada vez más necesario ahorrar agua ante las presiones que podrían enfrentar los embalses por cuenta de las menores lluvias.
Mientras que el llamado de gremios del sector como Acolgen es al ahorro de energía, Un sondeo de La República revisó en cuáles ciudades es más urgente el uso responsable del agua, tomando como referencia el costo de una ducha de 10 minutos.
El ejercicio realizado consistió en revisar los costos fijos del acueducto y el alcantarillado, expresados en metros cúbicos durante septiembre; se sumaron ambos factores y se dividieron en 1.000 para obtener el valor por litro. A partir de ese resultado, se multiplicó por el consumo de agua por minuto de ducha, estimado en 10 litros, y luego por 10 minutos.
Los cálculos se hicieron con los valores correspondientes a un consumo en estrato 4, que es el único grupo que asume la tarifa plena, pues los estratos bajos tienen un subsidio que suele oscilar entre 15% y 70%, mientras que los estratos 5 y 6 asumen contribuciones que varían entre 100% y 275%, de acuerdo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.
Cabe destacar que las empresas de Puerto Inírida, Mitú, Puerto Carreño, San José del Guaviare, Valledupar y Neiva no tienen las tarifas alojadas en su sitio web. EPQ de Quibdó está en liquidación, por lo que cuenta con un régimen especial.
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