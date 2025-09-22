“Los hinchas nos dieron esa fuerza para revertir el marcador y por eso les damos las gracias”: Alejandro Restrepo sobre empate con Junior

Cuando la noche cayó sobre el DIM, con los dos goles de Junior, en el arranque del segundo tiempo, los casi 27.000 aficionados que llegaron al Atanasio Girardot, volvieron a ser esos incondicionales y en lugar de reproches lo que llegó desde la tribuna fue respaldo, aliento y esa fuerza extra.
Así lo expresó el técnico Alejandro Restrepo, quien, antes de iniciar la rueda de prensa le envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados que no los desampararon y que con su respaldo hicieron que el equipo pudiera igualar las acciones ante un Junior que hizo un gran trabajo, de la mano de Alfredo Arias.
“Lo primero que quiero resaltar es el acompañamiento de los aficionados, espectacular y nos ayudaron para rescatar el punto, porque con su aliento nos dieron fuerza para remontar ese marcador adverso”, comentó Restrepo al iniciar la rueda de prensa.