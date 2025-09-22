“Los hinchas nos dieron esa fuerza para revertir el marcador y por eso les damos las gracias”: Alejandro Restrepo sobre empate con Junior

Cuando la noche cayó sobre el DIM, con los dos goles de Junior, en el arranque del segundo tiempo, los casi 27.000 aficionados que llegaron al Atanasio Girardot, volvieron a ser esos incondicionales y en lugar de reproches lo que llegó desde la tribuna fue respaldo, aliento y esa fuerza extra. Así lo expresó el técnico Alejandro Restrepo, quien, antes de iniciar la rueda de prensa le envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados que no los desampararon y que con su respaldo hicieron que el equipo pudiera igualar las acciones ante un Junior que hizo un gran trabajo, de la mano de Alfredo Arias. “Lo primero que quiero resaltar es el acompañamiento de los aficionados, espectacular y nos ayudaron para rescatar el punto, porque con su aliento nos dieron fuerza para remontar ese marcador adverso”, comentó Restrepo al iniciar la rueda de prensa.

Luego hizo una autocrítica y sostuvo que “en el cuerpo técnico estamos muy reflexivos, de qué pudimos haber hecho mejor en la planificación para no vernos tan sorprendidos, en la manera como nos presionaron y nos igualaron en la mitad. Escuché parte de la rueda de prensa de Alfredo (Arias) y habló de esos duelos, de igualarnos en la cancha y ellos nos ganaron los duelos”. Sobre el desarrollo del juego destacó que, “hicimos un buen arranque en los primeros 15 minutos, pero fuimos perdiendo en confianza, dividiendo el balón y ellos tenían tres jugadores fuerte en el juego aéreo y por eso perdimos las opciones por arriba, además tienen buenos jugadores en el uno a uno y por eso estamos reflexionando, porque no es un marcador que no queríamos, pero ahora es seguir corrigiendo y mejorando”.

De su grupo, exaltó que “el equipo también reaccionó bien, luego del dos cero a abajo y pudimos empatar, además con buenos rendimientos individuales como el de Éder (Chaux, tapó penal a Guillermo Paiva), que nos salvó en el momento preciso”. Fue enfático en que el problema no es de actitud y por eso mencionó que “voy a ajustar 66 o 67 partidos con este grupo, pero si algo rescato es que todos son grandes jugadores que siempre dan al máximo, creo que solo una vez, al arranque del torneo los vi sin esa actitud, pero se habló y todo cambió, son jugadores que dan al máximo, algunos tienen que salir para darle paso a otros, porque a veces el partido lo requiere, pero todos dan al máximo, es solo mejorar detalles para seguir creciendo en el nivel”.