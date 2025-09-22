x

“Los hinchas nos dieron esa fuerza para revertir el marcador y por eso les damos las gracias”: Alejandro Restrepo sobre empate con Junior

DIM empató 2-2 con Junior, pero en el arranque del segundo tiempo se fueron abajo 2-0 y por eso, el agradecimiento del técnico con los aficionados.

  • Alejandro Restrepo técnico de Independiente Medellín, equipo que suma 21 puntos en la tabla. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Alejandro Restrepo técnico de Independiente Medellín, equipo que suma 21 puntos en la tabla. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 45 minutos
bookmark

Cuando la noche cayó sobre el DIM, con los dos goles de Junior, en el arranque del segundo tiempo, los casi 27.000 aficionados que llegaron al Atanasio Girardot, volvieron a ser esos incondicionales y en lugar de reproches lo que llegó desde la tribuna fue respaldo, aliento y esa fuerza extra.

Así lo expresó el técnico Alejandro Restrepo, quien, antes de iniciar la rueda de prensa le envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados que no los desampararon y que con su respaldo hicieron que el equipo pudiera igualar las acciones ante un Junior que hizo un gran trabajo, de la mano de Alfredo Arias.

“Lo primero que quiero resaltar es el acompañamiento de los aficionados, espectacular y nos ayudaron para rescatar el punto, porque con su aliento nos dieron fuerza para remontar ese marcador adverso”, comentó Restrepo al iniciar la rueda de prensa.

Luego hizo una autocrítica y sostuvo que “en el cuerpo técnico estamos muy reflexivos, de qué pudimos haber hecho mejor en la planificación para no vernos tan sorprendidos, en la manera como nos presionaron y nos igualaron en la mitad. Escuché parte de la rueda de prensa de Alfredo (Arias) y habló de esos duelos, de igualarnos en la cancha y ellos nos ganaron los duelos”.

Sobre el desarrollo del juego destacó que, “hicimos un buen arranque en los primeros 15 minutos, pero fuimos perdiendo en confianza, dividiendo el balón y ellos tenían tres jugadores fuerte en el juego aéreo y por eso perdimos las opciones por arriba, además tienen buenos jugadores en el uno a uno y por eso estamos reflexionando, porque no es un marcador que no queríamos, pero ahora es seguir corrigiendo y mejorando”.

De su grupo, exaltó que “el equipo también reaccionó bien, luego del dos cero a abajo y pudimos empatar, además con buenos rendimientos individuales como el de Éder (Chaux, tapó penal a Guillermo Paiva), que nos salvó en el momento preciso”.

Fue enfático en que el problema no es de actitud y por eso mencionó que “voy a ajustar 66 o 67 partidos con este grupo, pero si algo rescato es que todos son grandes jugadores que siempre dan al máximo, creo que solo una vez, al arranque del torneo los vi sin esa actitud, pero se habló y todo cambió, son jugadores que dan al máximo, algunos tienen que salir para darle paso a otros, porque a veces el partido lo requiere, pero todos dan al máximo, es solo mejorar detalles para seguir creciendo en el nivel”.

De igual manera, sostuvo que la misión era jugar a lo que siempre el DIM ha mostrado. “Intentamos desde el primer minuto jugar muy al estilo del DIM con esa defensa de tres a pesar de no tener a Leyser quien no pudo estar, pero Fainer y José lo hicieron muy bien, lo que pasa es que fue el rival fue el que cambió la estructura para enfrentarnos y eso nos sorprendió un poco, pero creo que en medio de todo fue un partido rico tácticamente para generar más juego, cambiando para tratar de mostrar un gran duelo y aprendimos bastante”.

En su reflexión, también hubo momento para la autocrítica y por eso Restrepo argumentó que “nosotros teníamos que haber hecho mejor algunas cosas, porque nunca tuvimos ese tercer hombre para los respaldos, entonces le dejamos la oportunidad al rival para marcarnos y por eso para el segundo tiempo cambiamos un poco, con Francisco para asociarse más con Brayan y pudimos encontrar más a nuestros jugadores en el ataque”.

DIM que tiene 21 puntos y un partido aplazado, ahora tendrá que viajar a Ibagué para medirse al Tolima, en la noche del sábado.

