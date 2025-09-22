En un retén en Medellín cayó alias Tombo, uno de los criminales más buscados de Chocó

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en Medellín a uno de los delincuentes más requeridos del departamento de Chocó.
Se trata de Jhonatan Andrés García Benítez, conocido con el alias de ‘Tombo’, un hombre de 27 años. Su detención ocurrió en el barrio Villa Hermosa, en el oriente de la ciudad, durante un operativo rutinario de vigilancia y control.
La captura se materializó mientras los uniformados realizaban una solicitud de antecedentes a personas y vehículos. Al verificar sus datos, los agentes descubrieron que García Benítez registraba un requerimiento judicial pendiente.