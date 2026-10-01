Cayó en El Poblado, Medellín, uno de los más buscados de Costa Rica, cabecilla de un clan criminal familiar

Con la captura de Andrey Gustavo Segura Quesada, alias El Gemelo, en la salida de un reconocido hotel de El Poblado, suroriente de Medellín, quedaría desarticulado un peligroso clan criminal familiar de Costa Rica que lo tenía como principal cabecilla luego de que su hermano gemelo fuera asesinado por bandas enemigas el año pasado.
La detención de este cabecilla se produjo en medio de unos operativos transnacionales que vienen realizando las autoridades del país centroamericano, que, además de El Gemelo, permitieron la captura de otras 10 personas de la estructura llamada Los Gemelos y que estaría ligada a la venta de estupefacientes y las extorsiones en tres provincias costarricenses.