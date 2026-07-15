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Capturaron a un mexicano en Rionegro por fraude millonario al gobierno de Estados Unidos con ayudas para la pandemia

Este extranjero habría creado varias empresas falsas para obtener más de un 1 millón de dólares de ayudas para atender la crisis sanitaria de 2020 y 2021. Tenía circular roja de Interpol.

  • Al mexicano Bryan Gardea lo capturaron las autoridades en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, cuando llegaba en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA POLICÍA NACIONAL
    Al mexicano Bryan Gardea lo capturaron las autoridades en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, cuando llegaba en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA POLICÍA NACIONAL
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Cuando llegaba en un vuelo comercial, proveniente de Miami, Estados Unidos, las autoridades de Migración Colombia e Interpol capturaron al ciudadano mexicano Bryan Gardea, quien tenía circular roja de Interpol por una investigación en su contra por defraudar fondos de ayuda de Estados Unidos a las empresas afectadas por la pandemia.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, “Gardea es solicitado por la justicia estadounidense para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, tras ser señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial”.

Por esta razón tenía un requerimiento por la Corte Distrital del estado de Nuevo México, Estados Unidos, luego de que estuviera implicado en un presunto fraude que le habría permitido obtener, de manera irregular, más de un millón de dólares entre 2020 y 2021, tiempo en el que se presentó esta emergencia sanitaria mundial.

Entérese: Cayeron en el José María Córdova: inadmiten a cinco extranjeros por turismo sexual y minería ilegal

Según las investigaciones, Gardea se habría aprovechado de los programas de ayuda económica del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar a las empresas para sobrellevar los impactos económicos generados por las medidas de aislamiento obligatorias implementadas para controlar los contagios de covid-19.

“El desfalco sistemático se logró mediante la creación y utilización de empresas ficticias, falsificación de documentación y presentación de declaraciones financieras fraudulentas”, explicó la Policía Nacional sobre la forma de operar de esta organización criminal.

Luego de obtener estos recursos, según las investigaciones, esta persona desvió los recursos hacia cuentas privadas para luego destinarlos a sus gastos personales como compra de bienes como viviendas y vehículos.

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La captura se efectuó por estos funcionarios judiciales, luego de cruzar los datos de las bases de datos de Interpol, lo que permitió la activación de los mecanismos de cooperación de la Policía internacional para materializarla.

Se espera que en las próximas horas, este extranjero sea enviado hacia Estados Unidos para que responda por los delitos mencionados y que un juez de Nuevo México determine si lo envía a prisión en el marco de estos hechos.

La captura de Gardea se produjo en medio de los controles migratorios que permitieron la devolución de otros seis estadounidenses, quienes iban en el mismo vuelo, que estarían implicados con presunto turismo sexual.

Preguntas frecuentes

1. ¿Quién es Bryan Gardea y por qué fue capturado en Colombia?
Bryan Gardea es un ciudadano mexicano capturado por autoridades de Migración Colombia e Interpol cuando llegó al país en un vuelo procedente de Miami. Era requerido por la justicia de Estados Unidos mediante una circular roja de Interpol por una investigación relacionada con fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.
2. ¿De qué acusan a Bryan Gardea en Estados Unidos?
Según la Policía Nacional, es señalado de liderar una presunta red criminal que habría defraudado programas de ayuda económica creados por el Gobierno de Estados Unidos para apoyar a empresas afectadas por la pandemia de covid-19.
3. ¿Cómo habría operado el presunto fraude atribuido a Bryan Gardea?
La investigación indica que la organización habría creado empresas ficticias, falsificado documentos y presentado información financiera fraudulenta para obtener recursos de los programas de ayuda económica. Posteriormente, el dinero habría sido desviado a cuentas privadas para gastos personales.
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