Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a alias Pinocho tras captura de su esposa: “Tiene las horas contadas”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum a alias Pinocho, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que la Policía Nacional y el Ejército capturaran a 13 personas durante seis allanamientos realizados en Santa Marta y Ciénaga, Magdalena, entre ellas alias Yolima, compañera sentimental del señalado integrante de la organización.
Los operativos se realizaron esta semana, en medio de las acciones de la Fuerza Pública contra la estructura señalada de estar detrás del paro armado anunciado para Santa Marta.