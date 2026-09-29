¡Atrapado! Cayó alias ‘Tasmania’, uno de los más buscados del Atlántico

Alias ‘Tasmania’, es señalado por las autoridades de integrar el grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y de estar relacionado con varios hechos delictivos en el Atlántico, fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, durante un operativo coordinado entre la Armada Nacional y la Policía.
La captura se produjo en medio de un procedimiento adelantado por unidades del Gaula Militar Bolívar, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Fuerza Naval del Caribe, en coordinación con integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional del Atlántico.
Según la información suministrada por la Armada Nacional, alias ‘Tasmania’ figuraba en el cartel de los más buscados del Atlántico y tenía tres órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y hurto agravado.