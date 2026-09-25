Los jefes de OpenAI y Anthropic en el Consejo de Seguridad de la ONU: piden frenar la IA y evitar que acaparen su poder

Los máximos responsables de las principales firmas de inteligencia artificial, Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic), alertaron en la última reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) sobre los riesgos que la inteligencia artificial puede suponer a la humanidad, al tiempo que pidieron frenar el desarrollo de esta tecnología para controlar sus potenciales peligros y que nadie se haga con el poder total de los modelos.
“La IA puede dar lugar a una nueva era del Renacimiento para la creatividad y el descubrimiento, o bien a una nueva Revolución Industrial marcada por la agitación y el caos. El Renacimiento fue una época en la que nuevas herramientas, ideas e instituciones ampliaron los límites de lo que las personas creían posible. La IA puede desempeñar ese mismo papel en nuestra época”, señaló Sam Altman.