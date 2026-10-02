¿Las ambulancias pueden parquear donde quieran? Le pusieron cepo y multa a una frente a un hospital en Medellín

En redes sociales circularon las imágenes de una ambulancia con un cepo en la llanta delantera, estacionada sobre la avenida 33 de Medellín, frente al Instituto Colombiano del Dolor (Incodol). La escena generó comentarios y cuestionamientos, y obligó a la Secretaría de Movilidad a salir a explicar qué había pasado.

El episodio ocurrió durante un operativo de rutina contra el estacionamiento indebido en ese corredor vial, donde el parqueo ilegal es un problema frecuente.

Los agentes de Movilidad y Tránsito encontraron la ambulancia cerrada, apagada, sin conductor ni paciente a bordo, en un tramo donde la ley prohíbe estacionar. Esperaron entre 15 y 20 minutos hasta que el conductor se presentó.

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Según el relato del agente de tránsito presente, Juan Camilo Giraldo, el conductor intentó justificar el estacionamiento asegurando que esperaba para trasladar a una paciente de 95 años a un centro asistencial. Los agentes esperaron un tiempo adicional para verificar la versión, pero la paciente nunca apareció.

Entonces, al corroborar que no había ninguna atención en curso, impusieron el comparendo bajo la codificación C02 —estacionar en sitios prohibidos—, que en 2026 equivale a 633.232 pesos. Luego retiraron el cepo y el conductor se marchó con la multa y sin pasajero.

La Secretaría de Movilidad aclaró que las ambulancias tienen consideraciones especiales cuando están en servicio activo —atendiendo, trasladando o ingresando un paciente—, pero deben acatar las normas de tránsito como cualquier otro vehículo cuando permanecen estacionadas sin prestar una atención.

“Durante el procedimiento se instaló un cepo al vehículo mientras se ubicaba al conductor. Aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, el conductor se presentó en el lugar, se le impuso el comparendo correspondiente por estacionamiento indebido y posteriormente se retiró conduciendo la ambulancia”, explicó la Secretaría de Movilidad de Medellín en un informe.

La entidad también desmintió versiones que circularon en redes asegurando que la ambulancia había sido llevada a los patios: el vehículo nunca fue remolcado.