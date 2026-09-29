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Dos jóvenes murieron en la Autopista Norte de Medellín tras ser arrollados por un “carro fantasma”; ya identificaron al vehículo fugado

Un motociclista de 21 años murió en el lugar tras ser arrollado por dos vehículos. Su acompañante, de 23 años, falleció horas después en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El conductor que huyó ya fue identificado por las cámaras de seguridad.

  • Así fue el momento del accidente. Foto: cortesía.
    Así fue el momento del accidente. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Dos personas murieron en la madrugada del domingo 27 de septiembre en la Autopista Norte de Medellín después de que un vehículo chocara una moto y se diera a la fuga. El motociclista, un joven de 21 años cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, falleció en el lugar.

Su acompañante, una mujer de 23 años, fue trasladada de urgencias al Hospital Pablo Tobón Uribe con lesiones graves en la cabeza y murió posteriormente por la gravedad de sus heridas.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 a.m., en la altura de la carrera 64C con calles 103 y 101A, en el barrio Belalcázar. Según el informe preliminar y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, el motociclista se desplazaba en sentido norte-sur cuando fue embestido por un automóvil que, tras el impacto, abandonó el lugar sin detenerse.

Como consecuencia del choque, el joven perdió el control de la moto y cayó sobre la calzada contraria. Segundos después, una camioneta que circulaba en sentido sur-norte no alcanzó a frenar y lo atropelló. El impacto fue fatal.

En la zona hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y funcionarios de la Secretaría de Movilidad, que cerraron el corredor vial mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.

El hecho quedó registrado en el sistema de cámaras públicas de la ciudad. Gracias a las grabaciones, las autoridades ya identificaron la placa del vehículo que huyó y adelantan la búsqueda de su conductor para que responda por los hechos.

El responsable podría enfrentar cargos por homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por la omisión de socorro, delito tipificado en el Código Penal colombiano al abandonar a las víctimas sin prestarles auxilio ni llamar a los cuerpos de emergencia.

La Secretaría de Movilidad aprovechó para hacer un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito a cualquier hora del día.

Entérese: Murió patrullero de la policía en accidente de tránsito cerca al deprimido de La Minorista

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el accidente del “carro fantasma” en Medellín?
El siniestro se registró en la Autopista Norte (carrera 64C entre calles 103 y 101A), a la altura del barrio Belalcázar, en la comuna 5 (Castilla) de Medellín.
¿Cómo identificaron las autoridades al conductor que huyó de la escena?
La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito analizaron las grabaciones del sistema público de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió rastrear e identificar las placas del automóvil involucrado.
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