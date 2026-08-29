Ana María Saavedra, la única trilliza que sobrevivió tras el terremoto en Cali, recibirá un apartamento por el Gobierno

Ana María Saavedra, única sobreviviente de las trillizas de la familia Saavedra Caicedo, de 23 años, recibirá un apartamento amoblado como parte de las ayudas del Gobierno nacional para los damnificados del fuerte sismo ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

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Y es que, entre las ruinas que dejó el terremoto de magnitud 7.4 en toda la zona del Valle del Cauca, la historia de la joven vallecaucana destaca por su dolor y resiliencia. “Doctor, yo necesito vivir. Dios me tiene para cosas grandes”, le dijo Ana al anestesiólogo antes de entrar a una cirugía.

El anuncio oficial se conoció este viernes 28 de agosto desde la ciudad de Cali. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que la vivienda otorgada a Ana María forma parte de un paquete de cuatro inmuebles amoblados, gestionados en alianza con la constructora Marval para apoyar a los afectados por la tragedia.

“Uno de los apartamentos es para Ana María Saavedra, que perdió a sus hermanas y padres. “Qué caso tan duro”, dijo el presidente. En la jornada, el mandatario explicó que Daniela Tangarife, prima de Ana María, fue la encargada de recibir la propiedad a nombre de la joven.

Junto a ella, los otros tres beneficiarios de estas viviendas donadas son Diana Marcela Troncoso, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez. El desplome del edificio donde se encontraba la familia Saavedra Caicedo cobró la vida de casi todos sus integrantes.