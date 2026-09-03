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Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal

Ronald Bakalarz advirtió que las plataformas digitales están afectando a empresarios formales y pidió usar información y tecnología para combatir la ilegalidad en Colombia.

  • El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz. foto Analdex.
    El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz. foto Analdex.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 25 minutos
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El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, brindó las palabras de apertura en el Congreso Nacional de Exportadores que se celebra este jueves y viernes en Cartagena.

Una de las palabras más fuertes de su discurso obedeció a la solicitud a las autoridades de control, especialmente a la Dian, de fortalecer las acciones contra fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados al comercio electrónico transfronterizo de plataformas como Shein y Temu.

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La solicitud fue presentada durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, donde Bakalarz planteó una hoja de ruta para la transformación productiva y exportadora del país.

El dirigente gremial señaló que estas plataformas digitales están afectando a los empresarios y al sector formal de la economía. En ese contexto, pidió que las autoridades utilicen la información y la tecnología para fortalecer los controles.

“Quiero solicitar a las autoridades de control, en especial a la Dian, fortalecer sus esfuerzos utilizando para ello la información y la tecnología”, manifestó Bakalarz.

El objetivo, según su planteamiento, debe ser atacar de manera contundente la ilegalidad y cualquier fenómeno que afecte la estabilidad y el crecimiento de las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias.

La posición de Analdex frente a Shein y Temu

Bakalarz cuestionó lo que calificó como un “aparente abuso del instrumento del comercio electrónico transfronterizo” por parte de Shein y Temu.

De acuerdo con su intervención, esta situación estaría generando afectaciones a los empresarios que operan dentro de la economía formal y que compiten bajo las reglas establecidas para el comercio y el pago de impuestos.

Por eso, la petición del gremio apunta a que las autoridades de control refuercen sus mecanismos de vigilancia y utilicen herramientas tecnológicas y de información para identificar y enfrentar las operaciones que puedan constituir ilegalidad o competencia desleal.

La solicitud fue incluida dentro de los planteamientos que Analdex presentó para transformar la facilitación del comercio exterior colombiano y mejorar las condiciones para las empresas que producen y exportan desde el país.

En su intervención también reveló una hoja de ruta para el sector exportador; aseguró que la crisis fiscal debe alejarse de la idea de hacer una reforma tributaria tras otra.

Entérese: “Colombia necesita un plan agroexportador de cara a China”: presidente de Analdex

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