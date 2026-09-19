Ordenan traslado de alias Firu tras videollamada con ‘Primo Gay’, revelada por el gobernador de Antioquia

Alias Firu, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en Antioquia, hizo una videollamada a alias Primo Gay, antiguo miembro de esta estructura y quien hoy responde al Clan del Golfo. El lío de esta comunicación es que el primero la hizo desde la cárcel de Villavicencio (Meta), donde está recluido, lo que llevó a que el presidente Abelardo de la Espriella tomara medidas. Esta situación la dio a conocer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien no solo difundió un pantallazo de la videollamada, sino también hizo una crítica a cómo se comunican los criminales en las prisiones, ya que Édgar de Jesús Orrego Arango —nombre de pila de este cabecilla— estaría haciendo publicaciones en redes sociales de su estadía tras las rejas.

“Alias Firu, cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikToks y, además, videollamadas con alias Primo Gay. Preso, pero comunicado con los bandidos de su estructura”, señaló el mandatario departamental. Al hacer la denuncia, el mandatario departamental pidió al Gobierno Nacional que tome medidas sobre las comunicaciones privadas dentro de los centros de reclusión. “Es urgente implementar en esta cárcel su estrategia de desconexión electrónica, como el bloqueo de la señal de celulares. Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operación del crimen”, dijo. Entérese: Legalizan captura de alias Firu, cabecilla de disidencias de las Farc detenido en caravana de la UNP en Antioquia Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella pidió con urgencia el traslado de Orrego Arango a una cárcel de máxima seguridad, así como a 120 reclusos de distintas prisiones del país. Así mismo, ordenó al Inpec iniciar con las estrategias de aislamiento de señales de celular para restringir las comunicaciones privadas en las prisiones.

“Señor director del Inpec (Daniel Fernando Gutiérrez): en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias ‘Firu’, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”, indicó el presidente.

Hasta el momento no ha trascendido ni la fecha ni el motivo de la comunicación entre el capturado cabecilla de las disidencias y Néider Yesid Uñates López, quien hasta hace un par de meses formó parte de este grupo armado, pero que decidió integrarse al Clan del Golfo por diferencias con Óscar Javier Cuadros Zea, alias ‘Chejo’, cabecilla del frente 36. Le puede interesar: Recompensa por alias Primo Gay sube más rápido que el precio del oro: ahora ofrecen $640 millones por su captura Según fuentes de inteligencia, más allá de que pertenezcan a bandos contrarios, ‘Firu’ y ‘Primo Gay’ siempre habrían tenido una relación cercana, por lo que aún sostienen comunicación. “’Primo Gay’ era su protegido”, explicaron fuentes de inteligencia. Sin embargo, esto habría dejado en evidencia los problemas de seguridad dentro de las cárceles, puesto que incluso se rumora que alias ‘Firu’ habría coordinado movimientos de este grupo armado desde la cárcel, haciendo uso de equipos celulares que ingresarían frecuentemente.

La relevancia de alias ‘Firu’ tiene que ver, principalmente, con que durante el gobierno de Gustavo Petro fue nombrado, incluso, gestor de paz, pese a su presunta participación en diversos hechos que afectaron la seguridad en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Fue capturado en la polémica caravana del 23 de julio de 2024 en el corregimiento Porce, en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, en medio de una caravana con camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Pese a las insistencias de la Fiscalía y el gobierno Petro, un juez de control de garantías legalizó su detención. Preguntas frecuentes