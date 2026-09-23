ANI reporta “cascada de demandas” por congelamiento de peajes y un desfase de $2,4 billones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrenta un frente financiero y jurídico de gran tamaño, según su nuevo presidente, Ricardo Ayerbe, quien aseguró que recibió la entidad con una “cascada de demandas” derivadas del decreto expedido el año pasado para congelar las tarifas de los peajes en el país.
El funcionario señaló que esta situación hace parte de los riesgos que encontró al asumir la dirección de la Agencia y que ya tiene efectos sobre el presupuesto. A esto se suma un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, recursos comprometidos para atender obligaciones de infraestructura en los próximos años.
“Recibimos la ANI con las demandas por la expedición el año pasado del decreto que congeló las tarifas de peajes en el país, que nos generaron una cascada de demandas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista presupuestal”, afirmó Ayerbe.
El presidente de la ANI aseguró que uno de los principales problemas que encontró es precisamente la situación litigiosa de la entidad.
Según explicó, actualmente existen $8 billones en laudos arbitrales ejecutoriados, mientras que hay otros 46 tribunales de arbitramento en trámite, cuyas pretensiones ascienden a $16 billones.
A esta cuenta se agregan 18 solicitudes de amigable composición por $86 billones, de acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario.
“La litigiosidad de la Agencia es enorme. Hemos recibido, reitero, una Agencia llena de litigios que estamos tratando de empezar a resolver”, señaló.
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